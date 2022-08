Nebrodi, Pino Drago coordinatore area della Dc - Tempostretto

Il ristoratore con un'antica passione per la politica rinuncia alla candidatura e Cuffaro lo nomina a coordinatore per le tematiche "calde" del comprensorio

Nuova Dc. Pino Drago è stato nominato dirigente della Democrazia cristiana siciliana per le attività imprenditoriali e le tematiche ambientali, agricole e forestali dell’area dei Nebrodi, in provincia di Messina. La nomina gli è stata conferita direttamente dal commissario regionale del partito, Totò Cuffaro.

“Ringrazio l’amico Pino Drago per aver deciso di dedicarsi alla crescita della Dc e di aver rinunciato anche alla candidatura alle prossime regionali per occuparsi di una tematica così importante per il territorio dei Nebrodi – dichiara Cuffaro -. Sono sicuro che metterà a disposizione tutta la sua professionalità a servizio della comunità”.