Nel Parco Nazionale d’Aspromonte ritrovati 5 cuccioli di cane abbandonati

I cagnolini, abbandonati, spaventati ed affamati, sono stati recuperati e presi in cura dai carabinieri forestali

SAN GIORGIO MORGETO – I militari del Nucleo Carabinieri Parco di San Giorgio Morgeto, in località Candeloro, agro del comune di San Giorgio Morgeto, nel Parco Nazionale d’Aspromonte, in una scarpata, adiacente la strada provinciale hanno ritrovato 5 cuccioli di cane di razza meticcia, tre femmine e due maschi. I cagnolini, abbandonati, spaventati ed affamati, sono stati recuperati e presi in cura dai militari operanti, che, dopo aver allertato il servizio veterinario, hanno somministrato del latte per un immediato e

quanto mai opportuno ristoro.

Il gesto compiuto ha, senza dubbio alcuno, strappato i cinque cuccioli a morte certa: gli stessi sono stati affidati alle cure del canile “La Casa degli Amici di Fluck” di Oppido Mamertina ed è stato allertato il servizio veterinario dell’ASP di Taurianova, avviando le procedure del caso.