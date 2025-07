Nelle semifinali dei campionati regionali di nuoto brilla l’UniMe

Ottime prestazioni per i nuotatori di casa che ottengono in particolare un nuovo record regionale con Sabrina Ferrara nei 100 farfalla e tre di staffetta

MESSINA – La novità del nuoto siciliano erano le semifinali dei campionati regionali in due sedi distinte, Messina e Trapani, nel weekend da poco trascorso. C’erano più atleti e società nel concentramento della Sicilia Orientale che ha visto gli atleti impegnati dal venerdì alla domenica nelle semifinali. Non si assegnavano medaglie, ma già qualche punto si specie per le staffette visto che solo le migliori otto accederanno alle finali di Catania dal 18 al 20 luglio.

Nella piscina scoperta brillano le nuotatrici di casa dell’UniMe che riportano ben quattro nuovi record regionali. Spicca su tutti Sabrina Ferrara che nei 100 farfalla fa segnare in 1’01″66 il nuovo record regionale della categoria Juniores, Cadette e Seniores.

Sempre lei è protagonista insieme alle compagna di due record di staffetta. La squadra universitaria infatti fa segnare il record Juniores, Cadette e Seniores nella 4×100 stile libero in 3’58″62, prima in Sicilia sotto il muro dei quattro minuti, con Carola Costarella, Raya Angemi, Sabrina Ferrara ed Emma Arcudi. Le Juniores si ripetono nella 4×200 stile libero nuotata in 8’55″24, record solo categoria Juniores, con Aurora Coltraro al posto di Raya Angemi nel quartetto di partenza. Infine gloria anche per le Ragazze nella 4×100 mista che fanno segnare in 4’30″77 il nuovo record di categoria, nella staffetta frazione a dorso affidata ad Aryel Angemi, nella rana Silvia Raffa, Anita Delia a farfalla e Brenda Usbergo a chiudere con lo stile libero.