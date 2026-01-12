 Messina. Il neo questore La Rosa ai cittadini: "Non bisogna girarsi dall'altra parte"

Messina. Il neo questore La Rosa ai cittadini: “Non bisogna girarsi dall’altra parte”

Marco Olivieri

Messina. Il neo questore La Rosa ai cittadini: “Non bisogna girarsi dall’altra parte”

lunedì 12 Gennaio 2026 - 11:35

Da Reggio alla "sua" Messina, si dice "orgoglioso del ritorno". "L'invito è a denunciare e collaborare con la Questura"

MESSINA “Sono orgoglioso di tornare nella mia città, da Reggio Calabria a Messina. E di mettere a disposizione della mia comunità l’esperienza accumulata in questi anni. Per me è un grande privilegio. E invito i cittadini a essere sentinelle del territorio. Non ci sono alibi. Gli imprenditori devono denunciare e i cittadini collaborare con le forze dell’ordine”. 36 anni in polizia, Salvatore La Rosa si ê insediato come questore della provincia di Messina.

Durante l’incontro con la stampa, il dirigente generale di pubblica sicurezza ha sottolineato: “Eredito una struttura solida dal mio predecessore, Annino Gargano, che ringrazio. Abbiamo una presenza criminale importante, sia in città, sia dalla parte ionica e tirrenica in provincia. Controllo del territorio, polizia giudiziaria e immigrazione sono priorità. L’attenzione alla violenza di genere e a ogni sopruso è massima. Il tutto in sinergia con le altre forze dell’ordine e la magistratura”.

Salvatore La Rosa

Affiancato dai dirigenti Fabio Ettaro, capo di gabinetto, e Salvatore Gulizia, portavoce del questore, La Rosa ha insistito sulla “necessità del controllo del territorio attraverso una collaborazione leale, anche da parte nostra, tra polizia e cittadini. Sono stato tre anni e mezzo vicario a Messina e ritorno qui, dove mi sono formato anche culturalmente, penso nell’ultimo step della mia vita professionale. Ho lavorato come questore sempre al sud, da Lamezia in giù, e conosco bene i problemi del territorio. L’obiettivo è cercare di migliorare, pur sapendo che mi trovo in una realtà perfomante, ma c’è sempre qualcosa che si può perfezionare. Si è fatto tanto ma cercheremo di fare qualcosa in più sotto il profilo del controllo del territorio con le risorse a disposizione. E si può fare di più proprio grazie alla collaborazione tra cittadini, le sentinelle più importanti del territorio, e la polizia. La gestione di questo rapporto è la componente più qualficante del nostro impegno. Noi siamo dalla parte della città e dei suoi abitanti. Solo insieme possiamo migliorare il territorio”.

L’omaggio ai caduti della polizia

Salvatore La Rosa è già stato questore delle città di Ragusa, Trapani e Reggio Calabria. E torna a Messina dove, dal 2007 al 2012, ha ricoperto le funzioni di vicario del questore, come ha ricordato nel corso del confronto con i giornalisti.

L'omaggio ai caduti della polizia da parte del questore La Rosa
L'omaggio ai caduti della polizia da parte del questore La Rosa
L'omaggio ai caduti della polizia da parte del questore La Rosa

Stamattina, nel giorno dell’insediamento, ha reso omaggio ai caduti della polizia di Stato con la deposizione di una corona di alloro al monumento a loro dedicato nella caserma “Nicola Calipari”.
Ha quindi incontrato il team dei funzionari che lo affiancherà. A seguire, il questore La Rosa ha presenziato alle celebrazioni in piazza Unione Europea in occasione della Giornata nazionale del Tricolore. Ha poi incontrato i rappresentanti di tutte le sigle sindacali di polizia presenti sul territorio messinese.
Al termine della mattinata, l’incontro con la prefetta di Messina, Cosima Di Stani.

Articoli correlati

Un commento

  1. Rosaria 12 Gennaio 2026 16:58

    BENTORNATO A MESSINA E BUON LAVORO QUESTORE LA ROSA,E GRAZIE ANCIPATATAMENTE PER TUTTO QUELLO CHE FARÀ PER LA NOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEL TERRITORIO …..MASSIMA ATTENZIONE NELLE PIAZZE QUESTORE,SPECIE PIAZZA ANTONELLO,PIAZZA DEL POPOLO TEATRO DI RISSE,AGGRESSIONI,E SEDE DI MICROCRIMINALITÀ COME AVRÀ MODO DI ACCERTARE NEI CONTROLLI CHE FARÀ

    2
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Sud chiama Nord, il nuovo ingresso è Lino Summa
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED