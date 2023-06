Netta sconfitta per il Ct Vela Messina nell'andata dei playout - Tempostretto

Lo Junior Tennis Milano espugna i campi di viale della Libertà, un netto 4-0 che complica parecchio il discorso salvezza. Domenica il ritorno a Milano

MESSINA – Non certamente il finale atteso per il circolo di viale della Libertà, il Ct Vela Messina subisce una netta sconfitta contro lo Junior Tennis Milano per 4-0. L’incontro era valido come andata del playout di Serie B1. Le milanesi si sono imposte senza cedere nessun incontro e, di fatto, hanno messo le mani sulla salvezza.

Le uniche recriminazioni per le peloritane riguardano l’incontro di singolare (il terzo di giornata) che ha visto di fronte Fabrizia Cambria e Matilde Ronchi. La tennista peloritana, infatti, ha dominato il primo set vinto per 6-1. Come già la settimana prima contro Firenze le speranze erano che Cambria potesse fare il miracolo trascinando la formazione messinesi al pareggio vincendo il proprio singolare e a seguire il doppio, ma così non è stato.

Domenica prossima, a Milano, la sfida di ritorno, ma dovrebbe rivelarsi solo una formalità per le giocatrici del Circolo lombardo che, dopo il risultato pieno ottenuto in riva allo Stretto, hanno ipotecato la salvezza, condannando alla retrocessione in B2 le atlete del Ct Vela. Servirà infatti alle messinesi vincere i quattro incontri, restituendo il favore, e poi a seguire vincere anche il doppio di spareggio, insomma soltanto con il 5-0 Messina manterrebbe la Serie B1 femminile.

Ct Vela Messina – Junior Tennis Milano 0-4

La giornata si era aperta con le sconfitte della numero uno Elena Bogan contro Samira De Stefano (2.3). La rumena del Ct Vela, nel secondo set, dopo aver perso il primo ed essersi trovata sotto di 2 a 0, era riuscita a ribaltare la situazione sino al 5 a 4 in suo favore, ma poi ha perso 3 game di fila cedendo l’incontro. Sull’altro campo in contemporanea nulla da fare per Giuliana Giardina contro Francesca Falleni (2.4), la tennista ospite lasciava alla palermitana soltanto un gioco per set.

Toccava quindi a Fabrizia Cambria provare a tenere vive le speranze del Ct Vela Messina, il match iniziata bene per la messinese che vinceva il primo parziale contro Matilde Rocchi per 6-1, dal 2-2 del secondo set la lombarda entrava in partita e la sfida diventa una battaglia di quasi due ore di gioco. Qualche errore di troppo di Cambria e una maggiore solidità della giocatrice di Milano hanno cambiato le sorti del match, conclusosi con il successo di Matilde Rocchi in rimonta.

Sconfitta certa per il Ct Vela sotto 0-3 che poteva comunque provare ad ottenere un punto che potesse dare morale e lasciare qualche possibilità in più in vista del ritorno, ma nel doppio la coppia dello Junior Tennis Milano De Stefano/Falleni superava con un doppio 6-3 Bogdan/Cambria F.

Tabellino

Bogdan vs De Stefano 3-6 5-7

Giardina vs Falleni 1-6 1-6

F. Cambria vs Ronchi 6-1 3-6 4-6

Bogdan/F. Cambria vs De Stefano/Falleni 3-6 3-6