Neve sui Nebrodi, cime imbiancate ma strade libere. FOTO - Tempostretto

Spazzaneve in azione e black out elettrico rientrato a Floresta, strade libere nei paesi imbiancati sui Nebrodi

FLORESTA – Secondo giorno di nevicate copiose sui Nebrodi, dove il manto bianco ha raggiunto, in alcuni punti, altezze notevoli. Disagi per i collegamenti in tutta la zona ma la macchina approntata dalla Prefettura e dalla Città Metropolitana di Messina sembra aver funzionato e non sono state segnalate grosse criticità. Le strade montane sono percorribili, la Statale che attraversa Floresta è libera e le principali provinciali sono transitabili.

Floresta

Spazzaneve in azione un poco ovunque. A Floresta, spiega il sindaco Antonio Stroscio, sono state superare in breve anche le principali emergenze, come il black out elettrico verificatosi stamane e rientrato nel giro di meno di un’ora.

Dopo la giornata di ieri stanotte ha nuovamente fioccato anche sui centri più bassi, come Galati Mamertino che stamane si è risvegliata coperta di bianco (nelle foto di TuttoGalati).