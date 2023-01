Nevica sulle strade montane, in azione gli spazzaneve della Città Metropolitana - Tempostretto

Soccorsi anche numerosi automobilisti in difficoltà

La Città Metropolitana di Messina è intervenuta su varie strade montane per garantirne la transitabilità, in concomitanza delle nevicate che hanno interessato, nelle ultime 24/36 ore, parte del territorio provinciale. La IV Direzione “Servizi Tecnici Generali” – servizio “Autoparco” ha disposto l’entrata in funzione dei mezzi spazzaneve che sono presenti sulle strade provinciali nei Comuni di Cesarò, S. Teodoro, Montalbano Elicona, S. Piero Patti, Caronia e Capizzi.

Le operazioni di spalamento della neve e spargimento di sale antighiaccio sono state effettuate sulla Caronia-Capizzi, dove le nevicate sono state più copiose a causa delle quote elevate (metri 1500 – Portella dell’Obolo), sulla strada provinciale che da San Teodoro conduce a Portella Bufali, sulle strade del Montalbanese (Favoscuro-Polverello). Numerosi anche gli interventi tesi a soccorrere gli automobilisti in difficoltà. Le operazione, dirette dal dirigente Biagio Privitera, sono state coordinate in presenza dal responsabile del servizio “Autoparco”, Pietro Alito.