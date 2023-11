Niente acqua a Messina il 17 novembre. Ecco i lavori in programma - Tempostretto

Via ai lavori di mitigazione delle vulnerabilità dell'acquedotto Fiumefreddo

Venerdì 17 novembre sarà sospesa l’erogazione idrica a Messina per consentire l’installazione in sicurezza di apparecchiature in nove punti dell’acquedotto Fiumefreddo compresi tra Piedimonte e Sant’Alessio Siculo.

Saranno eseguiti interventi sulla condotta per eliminare le criticità infrastrutturali, realizzare un nuovo impianto di protezione catodica, sostituire apparecchiature di sfiato e saracinesche a presidio degli scarichi non più efficienti; il ripristino della galleria idraulica di Forza d’Agrò.

In molti casi si interverrà con il taglio della tubazione e l’inserimento in linea delle nuove apparecchiature; si dovranno rimuovere le saracinesche in corrispondenza degli sfiati e degli scarichi da sostituire, sicché sarà necessario sospendere la distribuzione dell’acqua attraverso la rete comunale e seguire un modello operativo condiviso con gli enti del territorio, al fine di ridurre i disagi per la popolazione.

Il Tavolo tenutosi venerdì scorso al Centro operativo comunale si è aggiornato ai prossimi giorni, per definire in dettaglio tutte le attività a supporto dei cittadini.