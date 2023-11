Niente acqua a Messina venerdì 17 novembre, ecco cos'accadrà - Tempostretto

Ci saranno dieci postazioni per la distribuzione di acqua, ecco dove

Venerdì 17 novembre via ai primi lavori previsti dal progetto finalizzato alla “mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo”, in 9 punti compresi tra Piedimonte e Sant’Alessio Siculo.

Oggi il secondo Tavolo tecnico, promosso dal Comune di Messina, finalizzato questa volta a entrare nel vivo organizzativo in vista dell’interruzione idrica. Definito il cronoprogramma tecnico, il Tavolo ha stilato anche quello legato alla sospensione idrica e il relativo piano di aiuto alla popolazione.

CICLO LAVORI (CIRCA 24 ORE) E SOSPENSIONE EROGAZIONE IDRICA (CIRCA 48 ORE)

Venerdì 17 novembre – L’inizio dei lavori sulla condotta adduttrice è previsto a partire dalle ore 7 e si concluderanno, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, nell’arco di 24 ore, comportando per tutto il periodo la sospensione idrica.

Sabato 18 novembre – Ultimati i lavori, a partire dalle ore 7 si avvierà, salvo imprevisti o avversità meteoclimatiche, il ripristino dell’erogazione idrica, che si normalizzerà gradualmente nell’arco delle successive 24 ore ovvero entro la giornata di domenica 19 novembre.

PIANO DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE

Dalle ore 7 del 17 novembre, sarà attivato in modo permanente il Coc (Centro operativo comunale), responsabile delle attività di Protezione Civile in città), sino a normalizzazione dell’erogazione idrica

Saranno predisposte 10 postazioni per la distribuzione di acqua potabile:

– 4 da rubinetti fissi, situati presso gli impianti: Sede Amam, viale Giostra – Ritiro; Via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi piazza Castronovo); Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte; Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

– 6 da autobotti, che stazioneranno presso: Viale Annunziata, all’incrocio con via Ciaramita e via Antonino Agostino, fronte rifornimento Esso; Piazza Francesco Fazio – Camaro; Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari; SS114 inizio Salita Zafferia – Parcheggio Centro Commerciale Today; Piazza Granatari S.S. 113 dir km 11 – all’incrocio con via Nuova; Piazza della Repubblica, fronte Stazione Centrale FF.SS.

In vista dell’interruzione, si invita la cittadinanza a verificare la funzionalità dei propri sistemi di accumulo d’acqua (serbatoi, cisterne, autoclavi) o dei pozzi privati e ad un consumo di acqua potabile senza sprechi, poiché le proprie riserve potrebbero essere bastevoli per le ore di sospensione annunciata.