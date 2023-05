Nino Romano al PalaCruillas di Palermo per prendersi la B2 - Tempostretto

La formazione mamertina si gioca sabato il salto di categoria contro la Com.Fer. di Palermo fischio d’inizio alle 19

MILAZZO – E’ stata una settimana diversa, quella della Polisportiva Nino Romano, dopo l’importante successo che l’ha portata in finale. Soliti allenamenti, rigore applicativo, solita massima concentrazione, ma con qualcosa in più nel cuore e nella testa; un pensiero, un sentimento costante quelli rivolti alla gara della stagione, la finale play-off con la Com.Fer., formazione di Palrmo, che, comunque vada, scriverà una pagina indelebile nei ricordi e nella cronologia sportiva societaria.

Partita da ricordare, comunque vada

Al “PalaCruillas” di Palermo le RomaNine saranno chiamate a porre la loro firma nella finalissima play-off contro la Com.Fer., a vivere l’incontro con la leggerezza che si conviene alla loro giovanissima età, con la responsabilità che gli impegni presi richiedono in ogni frangente della quotidianità. Non sarà la partita della vita, sia chiaro; semplicemente una parentesi da respirare con intensità, da gustare con saggezza, da attraversare e riporre per sempre nel proprio bagaglio personale; comunque vada. A dirigere la sfida che inizierà alle ore 19 di oggi sabato 20 maggio Angelo Patané (1° arbitro) e Carlo Beninato (2°).

Com.Fer. Palermo: profilo dell’avversaria

La Com.Fer. Palermo, dopo aver vinto il girone A della serie C regionale, è uscita nettamente sconfitta dal doppio confronto per la promozione diretta contro la Pvt Modica. Non inganni, però, il risultato finale. Le padrone di casa sono avversario quadrato, ostico e da affrontare con personalità.

La centrale Ilenia Vallefuoco: “Unite, ci sosterremo”

Ilenia Vallefuoco, centrale della Romano

Così, alla vigilia, la centrale Ilenia Vallefuoco: “È il momento in cui dobbiamo dimostrare tutto il nostro impegno messo e il duro lavoro svolto in questa stagione. Siamo pronte a dare il massimo sul campo. Sappiamo che l’avversario sarà tosto, ma non ci faremo intimidire. Siamo unite come squadra e ci sosterremo reciprocamente. Metteremo in campo tutto il nostro talento e dedizione per raggiungere il nostroobiettivo. Questa finale è una grande opportunità per dimostrare che siamo pronte per il livello successivo”.

Angela Bertè: “Opportunità da cogliere”

Angela Bertè, posto 4 della Romano (foto di Salvo Angelini)

Per la posto 4, Angela Bertè, una stagione speciale: “E’ stata sicuramente una stagione, tra alti e bassi, molto positiva per noi. All’inizio dell’anno non ci aspettavamo di arrivare fin qui; la salvezza era il nostro obiettivo principale ma, andando avanti nel campionato, partita dopo partita, ci si è presentata davanti questa opportunità e noi cercheremo di sfruttarla al meglio. Ci aspetta una finale, una partita molto impegnativa. Giocheremo fuori casa e quindi non avremo il nostro tifo; durante le nostre partite ci carica e ci sprona tanto. Ci impegneremo al massimo per ottenere un risultato positivo e per rendere questa stagione ancora più speciale. Sarà una bella sfida e, comunque vada, noi siamo contenti per i risultati ottenuti finora”.

