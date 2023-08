Nino Romano, Allinparty esperienza unica. Il capitano Cuzzocrea: "I veri limiti sono dentro di noi" - Tempostretto

Anche nell'edizione 2023 dell'Allinparty, la Polisportiva Nino Romano ha risposto presente. Il capitano Giorgia Cuzzocrea: "I veri limiti sono dentro di noi"

MILAZZO – Inizia ancora una volta con la partecipazione all’Allinparty, la mega convention dedicata allo sport inclusivo svoltasi a Milazzo dal 25 al 27 agosto scorso, la stagione della Polisportiva Nino Romano. Un’edizione, quella del 2023, che oltre le tante attività di socializzazione e solidarietà, ha consentito di vivere esperienze importanti di crescita anzitutto umana, dentro un tempo fatto di emozioni forti e da conservare per la vita.

Quest’anno oltre 20 discipline con 91 realtà sportive e associazionistiche che si sono speseal Mediterranea Club di Milazzo. Dal tiro con l’arco al calcio amputati, passando per approccio agli IAA con i cani, baskin, basket in carrozzina, tiro a segno, burraco, beach bocce, tennis in carrozzina, baseball per ciechi, beach hockey, indoboard, calcio balilla, vela, showdown, tennistavolo, ginnastica artistica, fitness, beach sitting volley, rugby in carrozzina, parabadminton, softair e, per chiudere la domenica pomeriggio la gara di plogging, valida come qualificazione ai prossimi campionati del mondo.

Il capitano Giorgia Cuzzocrea: “Chiunque può fare sport”

Le riflessioni, di chi ha accettato la sfida di mettere in gioco se stesso, sono unanimi: all’Allinparty non si può mancare. Il capitano della formazione di serie C, Giorgia Cuzzocrea, evidenzia l’importanza del concetto di inclusione: “Eventi del genere se ne debbano organizzare davvero tanti; non solo danno l’opportunità di provare diversi sport ma anche di capire la rilevanza di questo strumento di inclusione”.

Le testimonianze dirette restano lo strumento di comprensione più efficace: “Ho avuto l’opportunità di conoscere Nadia Bala, un’atleta paralimpica e attivista italiana, ambasciatrice del sitting volley e atleta della nazionale femminile italiana; ci ha raccontato la sua storia attraverso cui ho capito che chiunque può fare sport e che, nella vita, i veri limiti sono solo quelli dentro la nostra testa”.

Emma Di Paola: “Un onore conoscere Nadia Bala”

Anche la più piccola del gruppetto delle RomaNine, Emma Di Paola, ha voluto condividere l’esperienza vissuta: “Davvero fantastica. E’ stato emozionante poter conoscere questo mondo, capire e provare cosa vivono questi ragazzi ogni giorno. Ci siamo divertiti, insieme alle mie compagne, a giocare a sitting volley e non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo per riprovare questa esperienza. Altro onore è stato quello di conoscere Nadia Bala e spero di poter giocare con lei a sitting volley in altre occasioni”.

La rappresentanza della Nino Romano all’Allinparty in uno scatto con Nadia Bala, atleta paralimpica del sitting volley

Ilenia Vallefuoco e Rosalia Rispoli: “Un’occasione per allargare i propri orizzonti”

Presente alla manifestazione anche Ilenia Vallefuoco, una delle atlete della prima squadra: “E’ stata una bellissima esperienza in cui lo sport ha trasmesso il vero significato di inclusione. Conoscere Nadia Bala mi ha permesso di entrare in un mondo, personalmente, nuovo ma davvero interessante. Occasioni come questa permettono al pubblico di allargare i propri orizzonti sportivi”.

Per Rosalia Rispoli “è stata un’esperienza fantastica; abbiamo assistito a sfilate e abbiamo provato diverse discipline sportive; ci siamo sentiti tutti inclusi”. Le ragazze della Nino Romano hanno avuto anche l’onore di incontrare, e posare insieme nell’immagine in evidenza, con Antonella Del Core, ex pallavolista italiana che ha vinto con la Nazionale Italiana.

Sitting Volley, una delle ventuno discipline presenti all’Allinparty 2023

Simone Lo Duca: “Ancora una volta lo sport ha unito oltre le barriere”

In chiusura Simone Lo Duca, dirigente: “Per il secondo anno consecutivo siamo stati ospiti di una meravigliosa manifestazione che rispecchia appieno il DNA della Nino Romano. Da sempre il nostro obiettivo è quello di trasmettere valori come inclusività, solidarietà, sportività e divertimento; la presenza costante di molte delle nostre ragazze all’Allinparty, dimostra quanto anche per loro siano messaggi importanti da portare avanti. Devo fare i complimenti agli organizzatori per tutto quello che hanno saputo mettere in piedi; hanno permesso di fare vedere ancora una volta a tutti che lo sport può e deve unire, sempre e chiunque senza alcuna barriera o limitazione”.

