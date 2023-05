Nino Romano, coach Maccotta: "Complimenti alle ragazze, orgoglioso di loro" - Tempostretto

Le dichiarazioni dei protagonisti dopo la vittoria a Capaci: i tecnici Mauro Maccotta e Federica Lo Duca, la schiacciatrice Ilaria Prizzi e la centrale Claudia Puglisi

MILAZZO – Il trionfo di Capaci ed il contestuale accesso alla finalissima per la promozione in B2 della Polisportiva Nino Romano di coach Maccotta, ha acceso di forti emozioni i cuori dei tifosi sugli spalti ma soprattutto di chi, dietro questo risultato, ha costruito in palestra con pazienza e competenza, attenzione e sacrificio. Per lo staff dirigenziale, con in testa il presidente Maurizio Lo Duca, ci sarà tempo per ascoltare se stessi, per analizzare quanto di meravigliosamente non preventivabile accaduto nel corso della stagione, ma anche per ripercorrere gli oculati e proficui vent’anni di gestione societaria; correva, infatti, l’anno 2003 quando la famiglia Lo Duca decideva di intraprendere questo cammino.

Contro la Com.Fer. Palermo l’atto finale

Adesso, però, è ancora il tempo dello staff tecnico che dovrà raccogliere tutte le energie fisiche e mentali, proprie e del gruppo atlete; bisognerà valorizzare al meglio i giorni di lavoro che separano dalla data storica del 20 maggio e dal “PalaCruillas” di Palermo alle ore 19, giusto teatro dove andrà in scena l’atto finale di questa splendida annata contro la Com.Fer.

Messina Volley e La Saracena: le ultime a conquistare la B2

Per trovare formazioni di pallavolo femminile messinesi, capaci di conquistare la promozione in B2, bisogna risalire al 12 giugno 2021, data in cui la formazione brolese de La Saracena Volley, superando – gioco della sorte – 3-0 il Volley Palermo, ottenne il salto di categoria con una giornata di anticipo. Nella stagione 2019-2020 era toccato al Messina Volley riuscire a centrare l’obiettivo mentre, nell’estate precedente, la neonata società dell’Akademia S.Anna acquisiva il titolo nazionale dalla catanese Kondor.

Mauro Maccotta: “Brave a non disunirsi e crederci sempre”

A mente fredda, mister Mauro Maccotta è tornato sulla gara vinta al tie-break sabato scorso a Capaci: “Partita complicatissima, così come ci aspettavamo. Avversarie agguerrite e trasformate rispetto alla partita in casa nostra; hanno spinto tantissimo al servizio ma anche in tutti gli altri fondamentali, esprimendo un bel gioco“.

L’orgoglio del mister

Difficoltà incontrate a parte, Maccotta è soddisfatto della reazione delle sue ragazze: “Noi siamo partiti contratti ed insicuri, giocando con poca determinazione e forse con un po’ di paura. Perso il primo set, abbiamo cominciato poco alla volta, a ritrovare ritmo e velocità di gioco e, complice anche qualche errore in più delle avversarie, con carattere e tanta voglia siamo riusciti a chiudere il set ai vantaggi. Non abbiamo espresso il bel gioco che ci ha portato fino a questa finale playoff ma le ragazze sono state brave a non disunirsi e crederci sempre, fino quel punto finale che ci ha regalato questo sogno non preventivato. Faccio i complimenti alle mie ragazze per quello che hanno saputo costruire giorno dopo giorno ed allenamento dopo allenamento; sono davvero orgoglioso di loro“.

Federica Lo Duca: “Avversarie aggressive e determinate”

Anche la seconda allenatrice, Federica Lo Duca, si è soffermata ad analizzare l’incontro vinto sulla Capacense: “È stata una partita difficile, proprio come ci aspettavamo. Sapevamo che le avversarie avrebbero dato il meglio di loro per provare a ribaltare il risultato dell’andata e così è stato; si sono mostrate aggressive e determinate in ogni fase della partita“. “Noi invece – continua Lo Duca – “non abbiamo espresso il nostro miglior gioco e forse la pressione di voler ottenere un punto subito ci ha fatto giocare in modo altalenante e poco ordinato. Però, le nostre ragazze sono state brave a non mollare e a reagire; così è arrivata la vittoria del secondo set e la conseguente qualificazione alla finale promozione“.

Federica Lo Duca, seconda allenatrice della Romano (foto di Salvo Angelini)

Per la Nino Romano momento magico

Per la società e per tutto l’ambiente è un momento straordinario. La seconda allenatrice della Romano ne è consapevole: “Dire che siamo emozionati è poco, che siamo felici è riduttivo. Forse la cosa meno scontata da dire è che siamo immensamente grati alle nostre ragazze; hanno messo anima e cuore in ogni istante del campionato. Siamo fiduciosi. Crediamo nella magia che si è creata dentro questo gruppo. Come componente dello staff tecnico, voglio ringraziare coloro che per primi credono nelle nostre atlete; sono loro che, investendo sulla loro crescita tecnica e umana, hanno permesso tutto questo: i presidenti Maurizio Lo Duca e Gabriella Barresi“. Un pensiero va anche ai tifosi mamertini. “Invece, al pubblico voglio dire che abbiamo bisogno, ancora una volta, di tutto il loro sostegno per provare a trasformare un sogno in una realtà!“

Ilaria Prizzi: “Iniziamo a vedere la meta”

Una delle più giovani, la schiacciatrice Ilaria Prizzi, ha fornito il suo contributo efficace alla causa. “È stato un incontro dove la componente emotiva ha giocato un ruolo decisivo; ambedue le squadre volevano vincere è questo ha generato ansie e timori. In campo la prestazione non è stata delle migliori; probabilmente la giusta concentrazione a volte è mancata. Alla fine il risultato ha premiato la nostra tenacia e i nostri sacrifici. Anche alla luce di quest’ultimo traguardo le emozioni sono enormi e iniziamo a vedere la metà sempre più vicina; però, è fondamentale rimanere con i piedi per terra, pensando solo ad impegnarci seguendo le direttive del nostro allenatore“.

Ilaria Prizzi, giovane schiacciatrice della Romano (foto di Salvo Angelini)

Claudia Puglisi: “I complimenti alla Capacense”

Anche la forte centrale mamertina, Claudia Puglisi, evidenzia le difficoltà incontrate nell’affrontare la Capacense: “Partita sofferta dal punto di vista sia tecnico che mentale. Non ci aspettavamo una risposta così aggressiva dalle avversarie; alla Capacense dobbiamo fare i complimenti per aver giocato una partita quasi perfetta. Si vedeva chiaramente che avevano voglia di vincere e lo dimostra la organizzazione difensiva. Dal canto nostro, non abbiamo giocato al massimo delle nostre potenzialità e questo ha dato loro modo di leggerci più facilmente nella costruzione del gioco. In ogni caso l’obiettivo è stato raggiunto. Ora testa a sabato, alla finale in cui dobbiamo dare tutto quello che possiamo e sappiamo“.

Claudia Puglisi, centrale della Romano

