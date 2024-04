Nizza, benedetto il nuovo Fonte battesimale della Chiesa S. Maria dell’Assunta

L'opera progettata dall'architetto Alessandra Giordano un dono alla comunità per celebrare il sacramento della vita



NIZZA DI SICILIA – Domenica di Pasqua, durante una solenne cerimonia, il parroco don Angelo Isaja ha impartito la benedizione al nuovo Fonte battesimale, inaugurandolo, nella Chiesa dell’Assunta. La celebrazione della Pasqua ha visto la partecipazione di tutta la comunità parrocchiale, che ha accolto con gioia questo nuovo segno di fede e speranza. Il 23 ottobre del 2023 era stato collocato il nuovo Fonte Battesimale ad immersione nella chiesa di San Giuseppe. Il fonte, realizzato in marmo bianco di Carrara a pianta ottagonale, è stato posizionato in prossimità dei due portoni d’ingresso, in un luogo di grande visibilità e significato.

Progettato dall’architetto Alessandra Giordano di Santa Teresa di Riva, il nuovo Fonte battesimale si distingue per la sua bellezza e semplicità. La vasca ottagonale, simbolo della pienezza del sacramento del Battesimo, è impreziosita da una croce in marmo bianco di Carrara.

Un segno di rinascita e di speranza. Il nuovo Fonte rappresenta un importante segno di rinascita e di speranza per la comunità parrocchiale. È un luogo dove i fedeli possono celebrare il sacramento del Battesimo, che segna l’inizio di un nuovo cammino di fede.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito. La realizzazione del nuovo Fonte battesimale è stata possibile grazie alla generosità di tutti i fedeli e alle raccolte straordinarie ricevute durante le varie funzioni. Un sentito ringraziamento è andato a quanti hanno contribuito a questo importante progetto, in particolare all’architetto Alessandra Giordano per la sua dedizione e professionalità.

“Ringrazio Padre Angelo Isaja – ha commentato l’architetto Giordano – per avermi affidato questo delicato compito, dandomi, così come è stato per le Parrocchie Santa Maria del Rosario di Furci e Sacra Famiglia di Santa Teresa di Riva, la possibilità di occuparmi della progettazione e della direzione lavori dell’adeguamento liturgico di queste opere monumentali”.

Le opere in progetto (le somme per la realizzazione del fonte battesimale sono state donate dai fedeli durante le varie funzioni) prevedono anche la realizzazione di un porta cero pasquale in marmo bianco di Carrara e di una nicchia su supporto ligneo per gli oli sacri. In prossimità del fonte battesimale, verrà installato un armadietto in legno contenente la nicchia per gli oli sacri, chiusa con uno sportellino anch’esso in marmo bianco di Carrara.