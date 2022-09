Nizza di Sicilia. Giovanna è tornata a casa, "sei sempre bellissima!" - Tempostretto

Due mesi dopo l'incidente stradale, la 21enne studentessa universitaria ha lasciato il Policlinico

NIZZA DI SICILIA – Due mesi dopo l’incidente stradale in cui è rimasta coinvolta a S. Teresa di Riva, la 21enne studentessa universitaria di Nizza di Sicilia, Giovanna Deani, ha lasciato il Policlinico di Messina. Un percorso verso la guarigione lungo e difficile. Numerose sono state le testimonianze di vicinanza in queste settimane, non ultima quella dei colleghi universitari e del rettore Salvatore Cuzzocrea. Adesso per Giovanna inizia una nuova vita. Al suo fianco ci saranno mamma, papà e la sorella minore Giulia, i suoi familiari e tantissimi amici che non hanno mai mancato, in questi mesi complicati, di farle sentire il loro affetto. Un affetto immenso. Questa mattina l’hanno accolta con uno striscione: “Sei sempre bellissima” c’era scritto.

Giovanna, lo scorso 27 luglio, viaggiava come passeggera sulla Vespa condotta dal padre. Il mezzo aveva appena imboccato la rampa che conduce al ponte tra S. Teresa e Furci quando si è scontrato con un fuoristrada proveniente dalla direzione opposta (il conducente del mezzo è stato denunciato a piede libero e indagato per lesioni personali gravissime). Ad avere la peggio è stata la 21enne di Nizza di Sicilia. Trasportata in codice rosso al Policlinico, è stata subito operata. I medici non sono riusciti a salvarle la gamba sinistra, amputata sotto il ginocchio. Le sue condizioni, apparse subito molto gravi, sono via via migliorate sino alle dimissioni di oggi. L’amore di chi le starà accanto l’accompagnerà in questo nuovo percorso.