Incidente a S. Teresa, rimangono gravi le condizioni della 21enne ferita - Tempostretto

La ragazza è stata sottoposta ad intervento chirurgico ma i sanitari non sono riusciti a salvarle la gamba

S. TERESA – Saranno le indagini dei carabinieri ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente di ieri pomeriggio e attribuire eventuali responsabilità, ma al momento quello che preoccupa maggiormente sono le condizioni della 21enne rimasta gravemente ferita. La ragazza, originaria di Nizza, si trova ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Messina. I medici l’hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ma non sono riusciti a salvare la gamba sinistra, che è stata amputata al di sotto del ginocchio per i gravissimi traumi riportati nell’impatto. La 21enne viaggiava come passeggera sulla Vespa condotta dal padre. Il mezzo, proveniente da S. Teresa, aveva appena imboccato la rampa che conduce al ponte tra la cittadina jonica e Furci quando si è scontrato con un fuoristrada proveniente dalla direzione opposta. Secondo i primi rilievi, il fuoristrada avrebbe invaso la corsia nella quale viaggiava la vespa. Ma saranno, come detto, le indagini dei carabinieri a fare chiarezza.