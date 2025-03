Nizza. Nella Foscolo defenestrata dalla Giunta: “Troppo scomoda, andavo eliminata”

Terremoto politico nella cittadina jonica. Il sindaco Briguglio revoca l'incarico all'assessore Foscolo: "Venuto meno il rapporto di fiducia". La replica della diretta interessata: "Ho lottato contro tutti fino alla fine"

NIZZA – Prima, la revoca della delega di vicesindaco, poi, questa mattina, il defenestramento dalla Giunta. Nella Foscolo non fa più parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Natale Briguglio ha firmato oggi la determina con cui le revoca l’incarico e, in attesa di una complessiva rimodulazione delle deleghe, assume quelle a Personale, Infrastrutture, Protezione civile, Sport e Tempo libero, Lavori pubblici, Bilancio e tributi, Scuola, Rapporti con il Distretto D26 e Formazione professionale.

Rapporti tesi

I rapporti tra i due si sarebbero progressivamente deteriorati, fino al primo provvedimento di revoca della delega di vicesindaco, firmato dal primo cittadino lo scorso 18 marzo. Un atto definito “gravissimo” dalla diretta interessata, mentre il primo cittadino si era limitato a parlare di normale rotazione di incarichi in Giunta. I contrasti non sono stati appianati nemmeno durante una recente riunione nella sede del Circolo del Partito Democratico nizzardo (entrambi ne fanno parte), anzi si sarebbe ulteriormente acuiti fino alla drastica decisione assunta questa mattina da Briguglio.

Le motivazioni della revoca

Nelle motivazioni che hanno accompagnato la determina sindacale, il sindaco sottolinea che a seguito della decisione di attribuire il ruolo di vicesindaco all’assessore Antonio Nocifora, “l’assessore Foscolo ha rilasciato dichiarazioni sugli organi di informazione parlando di “atto gravissimo” e accusando lo scrivente in maniera esplicita”. “Dunque – prosegue Briguglio – tale atteggiamento ha fatto venire meno il rapporto fiduciario. “Inoltre – aggiunge ancora il sindaco – negli ultimi mesi si è registrato uno scollamento tra l’attività dell’assessore Foscolo e l’attività del gruppo consiliare di maggioranza, denotando una scarsa collaborazione e comunicazione con i consiglieri stessi”.

Foscolo: “Volevano le mia dimissioni, ma non mi sono arresa”

Di tutt’altro tenore la replica dell’ormai ex assessore Foscolo, che si è sfogata sui social: “Tutto è compiuto! – ha scritto in un post -. Sapevo da mesi quali erano i piani, troppo scomoda, andavo eliminata. Ho lottato, contro tutti fino alla fine, sopportando di tutto e di più, per amore del mio paese e nel rispetto di tutti gli elettori. Volevano le mie dimissioni, ma io non mi sono mai arresa. Presto i cittadini sapranno perché ho scelto di immolarmi fino alla fine e non ho preso le distanze prima”.