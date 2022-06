Nizza. Nominata la nuova Giunta Briguglio: Nella Foscolo vicesindaco - Tempostretto

Con la nomina degli assessori, in Consiglio entreranno Angela Gregorio, Domenico Santisi e Marco Prestipino

NIZZA – Il sindaco Natale Briguglio ha nominato la nuova Giunta che lo supporterà per i prossimi 5 anni nell’espletamento del mandato amministrativo. Sarà un Esecutivo “rosa” visto che 3 componenti su 5 sono donne. Ne faranno parte, oltre al sindaco Briguglio, i due assessori designati Elisa Riccardi e Nella Foscolo, Antonio Nocifora e Gabriella Denaro. Foscolo, Nocifora e Denaro, a differenza di Riccardi, sono stati anche eletti in Consiglio comunale, posto che lasceranno per far spazio ad Angela Gregorio, Domenico Santisi e Marco Prestipino. Vicesindaco sarà Nella Foscolo, che dopo anni di battaglie all’opposizione, ha adesso l’occasione di portare avanti e attuare le sue idee per lo sviluppo di Nizza.

Le deleghe

Elisa Riccardi: Commercio, fiere ed attività produttive, problematiche giovanili, manifestazioni ed eventi, turismo. Nella Foscolo: Scuola, asilo nido, personale, formazione professionale. Antonio Nocifora: Infrastrutture e territorio, tutela del suolo, del mare e delle acque, arredo urbano, ambiente, viabilità, innovazione e sistemi informatici, rifiuti, agricoltura e pesca. Gabriella Denaro: Servizi civici, pari opportunità, cultura, servizi sociali. Briguglio ha deciso di tenere per sé le deleghe a Bilancio, protezione civile, sport e tempo libero, lavori pubblici.

Articoli correlati