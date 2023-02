"No al cibo sintetico, sì a quello naturale". Il Comune di Messina appoggia Coldiretti - Tempostretto

Appuntamento sabato mattina a piazza Cairoli

Sabato 25 febbraio, dalle ore 10 sino alle 13, a piazza Cairoli, si svolgerà l’iniziativa “Salvaguardiamo il processo naturale”, promossa dall’Amministrazione comunale. L’evento è stato presentato oggi a Palazzo Zanca.

Basile: “Sana e corretta alimentazione”

“Siamo favorevoli a questa campagna promozionale finalizzata alla conservazione, promozione e tutela del cibo naturale, salutare e sostenibile rispetto allo standard dell’offerta di quello sintetico – ha spiegato il sindaco Federico Basile –. Il volantino diffuso oggi sintetizza perfettamente pro e contro delle due tipologie di consumo. Una sana e corretta alimentazione è indispensabile per il benessere del genere umano, ma anche per la filiera produttiva e la tutela dell’ambiente e del territorio in cui viviamo”.

La petizione di Coldiretti

Obiettivo dell’iniziativa è condividere e sostenere la petizione delle Organizzazioni professionali agricole, in particolare Coldiretti, e di altre associazioni del comparto agroalimentare per dire stop al cibo sintetico, coinvolgendo la cittadinanza per sensibilizzarla sui rischi derivanti dal consumo di cibo sintetico e favorire invece il consumo di quello naturale.

Calafiore: “Firmate la petizione”

L’assessora Alessandra Calafiore ha espresso “totale approvazione all’iniziativa da parte dell’Amministrazione comunale, che supporterà anche nuovi e futuri eventi. E’ nostra intenzione infatti essere presenti, non soltanto attraverso un segnale formale derivante dalla produzione di atti amministrativi, ma con un vero e proprio impegno continuo, a partire dall’appuntamento di sabato prossimo, per il quale ringraziamo la Coldiretti e l’Istituto Antonello, e di tanti altri fino alla realizzazione dei Laboratori del Gusto. Invitiamo quindi la cittadinanza a firmare la petizione sabato a piazza Cairoli”.

Finocchiaro: “Tuteliamo le nostre produzioni”

Pensiero condiviso anche dall’assessore Massimo Finocchiaro, che ha precisato come “la nostra presenza qui oggi è a favore della genuinità della filiera dei prodotti del made in Italy, a preservare il concetto del ‘mangiare sano’ e a tutelare con trasparenza le nostre produzioni. L’Amministrazione comunale è in totale sintonia con questi concetti, come dimostra la nostra attività promozionale relativamente alla certificazione Deco (Denominazioni comunali di origine) sulla specificità e sulla bontà dei prodotti tipici e caratteristici del territorio, trasmettendo anche un forte valore identitario alla comunità. Questo messaggio, anche di natura culturale, deve essere diffuso nelle scuole”.

Musolino: “Non si conoscono gli effetti del cibo sintetico”

Sul tema è intervenuta la senatrice Dafne Musolino, evidenziando come “in atto ci siano dibattiti favorevoli al cibo sintetico in quanto più economici e non dannosi. In realtà, invece, anche in Parlamento noi difendiamo e tuteliamo il cibo naturale, perché dell’altro si sconoscono gli effetti. Il Governo si è espresso in maniera favorevole al cibo naturale e in Senato è in discussione una legge sulla figura dell’agricoltore-custode del territorio con forme di finanziamento per chi difende il proprio territorio e al tempo spesso, nel realizzare determinati prodotti, è custode delle tradizioni”.

Il condirettore di Coldiretti Messina, Carmelo Tarantino, nel ringraziare per il supporto l’Amministrazione Basile, ha illustrato l’evento di sabato, che coinvolgerà, come dichiarato dalla dirigente Laura Tringali, gli alunni dell’Istituto Antonello da lei rappresentato.