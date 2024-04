“No al ponte”: Cateno De Luca show a Torre Faro

Oggi il leader di Sud chiama Europa e della lista "Libertà" per le Europee, con il sindaco Basile, a Capo Peloro

MESSINA – Un 25 aprile nel segno della politica. “LiberiAmo Messina dal Ponte di Matteo Verdini”: con questo slogan il leader di Sud chiama Nord e leader della lista “Libertà” per le Europee, Cateno De Luca, dà appuntamento oggi a Messina dalle 17,30 in poi a Torre Faro nei pressi del Pilone (al locale “La Pinnazza”). Sarà presente anche il sindaco di Messina Federico Basile, il cui intervento insieme a quello di De Luca è previsto alle 19.00. In caso di condizioni meteo avverse, l’incontro si svolgerà nella sala “Colapesce” del Capo Peloro Hotel.

De Luca: “Contrari al ponte di Matteo Verdini”

“Siamo contrari al ponte di Matteo Verdini (un mix tra Matteo Salvini e l’ex parlamentare Denis Verdini, attuale suocero del ministro e ai domiciliari per una condanna per bancarotta, n.d.r.). Un ponte che dovrebbe essere realizzato con una rapina del Fondo Sviluppo e Coesione che appartiene alla Sicilia – afferma De Luca -. È impensabile che due miliardi di euro che servono per le strade, per le scuole, per i depuratori vengano scippati alla Sicilia per il ponte sullo Stretto di Messina. Noi siamo per il corridoio Berlino-Palermo, che prevede l’alta velocità da Salerno fino a Villa San Giovanni, la sostituzione della monorotaia dei Borboni in Sicilia, il potenziamento del Porto di Gioia Tauro e di Augusta e che prevede la realizzazione anche del Ponte sullo Stretto di Messina. A questo scippo e al “Ponte degli affari” – conclude De Luca – diciamo no”.

Villari (Prima l’Italia): “Da Basile solo propaganda”

Intanto sul botta e risposta tra il sindaco Basile e il senatore della Lega Nino Germanà è intervenuto il capogruppo di Prima l’Italia, Giuseppe Villari. “Basile dice “prima Messina” ed è condivisibile – sottolinea Villari – ma a patto che sia vero. Quello del sindaco sembra solo un goffo tentativo di coprire il palese cambio di rotta da parte del proprio leader politico nei confronti di quella che sarà la più imponente infrastruttura mai realizzata in Italia”.

