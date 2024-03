“No al trasferimento del Commissariato da Milazzo”, interrogazione al presidente Schifani

E' stata presentata da Sud chiama Nord, primo firmatario il deputato regionale Matteo Sciotto

MILAZZO – Il deputato Matteo Sciotto ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Schifani, chiedendo urgentemente misure in merito al trasferimento del commissariato di polizia da Milazzo a San Filippo del Mela. Secondo il sindaco di Milazzo, il trasferimento è dovuto a “criticità logistiche” legate alla vulnerabilità sismica dell’attuale edificio.

La decisione di sfrattare il commissariato da Milazzo, dove si trova da oltre un secolo, appare irrazionale e causerà notevoli disagi ai circa 30.000 residenti della zona. Inoltre, il trasferimento creerà condizioni di lavoro più complesse per i dipendenti e per i servizi di polizia, compreso il controllo delle frontiere al porto di Milazzo.

Il sindacato Co.I.S.P. ha anche criticato la mancanza di coinvolgimento delle istituzioni locali, della Prefettura e della Questura, nell’informare le parti interessate e nell’aprire la discussione sul progetto. A quanto pare, i rappresentanti del sindacato sono stati informati del trasferimento solo il 23 dicembre 2023, in occasione di una riunione informale convocata all’epoca dal Questore. Inoltre, l’ubicazione scelta a San Filippo del Mela appare “inadeguata” per lo svolgimento delle funzioni necessarie del commissariato, non avendo una superficie sufficiente e non essendo adatta alle normali operazioni di polizia.

Sciotto ritiene che se i lavoratori e la comunità fossero stati informati e coinvolti nelle fasi iniziali del processo di trasferimento, si sarebbero potute individuare soluzioni alternative. Da qui l’invito al Presidente della Regione a esplorare diverse opzioni che possano salvare il commissariato di Milazzo dalla chiusura. La presenza della polizia a Milazzo è ritenuta fondamentale per la prevenzione del crimine e il controllo dell’entroterra tirrenico e dei siti industriali, come il delicato sito di Raffineria.

La chiusura del commissariato di Milazzo potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e compromettere le indagini penali nell’area, con ripercussioni negative sul tessuto sociale ed economico locale. Sciotto chiede al Presidente della Regione Schifani di spiegare perché la decisione di trasferire il commissariato sia stata presa senza coinvolgere le parti interessate e se sia possibile creare un forum partecipativo che coinvolga la Prefettura, la Questura, le autorità locali e le organizzazioni sindacali per individuare un edificio adatto e garantire che il commissariato rimanga operativo, tenendo conto delle esigenze del territorio e delle legittime preoccupazioni dei residenti locali.