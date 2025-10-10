 No dell'Ars, niente fondi per il capodanno in piazza a Messina e Palermo

No dell’Ars, niente fondi per il capodanno in piazza a Messina e Palermo

Redazione

venerdì 10 Ottobre 2025 - 07:00

Parere negativo nella manovra finanziaria

L’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) ha espresso parere negativo su alcune disposizioni contenute nella manovra finanziaria di assestamento, causando immediate ripercussioni su settori strategici e iniziative di promozione territoriale.

Salta il Capodanno 2026 in diretta nazionale

Una norma stralciata dal provvedimento finanziario riguardava il sostegno a eventi di alto profilo turistico-promozionale. In particolare, è stata respinta la proposta di un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro destinato all’organizzazione dei festeggiamenti per il Capodanno 2026 a Messina e Palermo.

L’obiettivo era attrarre l’interesse delle principali reti televisivi nazionali, come Rai o Mediaset, assicurando alle città e all’intera Sicilia una diretta televisiva nazionale per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Il mancato via libera dell’Assemblea ha affossato l’ipotesi di realizzare a Messina e Palermo un evento per la notte di San Silvestro.

  1. Arcistufo2.0 10 Ottobre 2025 07:17

    Sulle reti nazionali deve andare lo scandalo della chirurgia pediatrica di Taormina che stanno facendo di tutto per chiudere nel silenzio totale di tutte le istituzioni che piuttosto che fare ciò che è giusto aspettano acquattate in silenzio che tutti dimentichino o si distraggano in modo da potere compiere il loro scempio in silenzio.

    4
    2
  2. Cittadino sconvolto 10 Ottobre 2025 07:40

    E ora ? Beh…ci sarà una festicciola a birra e salsiccia…..del resto…..ci siamo abituati

    2
    3
