"Noi con Elly Schlein", incontro a Piazza Cairoli - Tempostretto

"Rimettere il Partito democratico al centro della vita politica nella provincia di Messina" l'obiettivo del confronto voluto dai coordinatori del comitato Batolo e Rella

MESSINA – “Occorre rimettere il Partito democratico al centro della vita politica nella provincia di Messina. L’elezione a segretaria nazionale di Elly Schlein ha suscitato una nuova attenzione verso un nuovo Pd. Da qui un primo confronto per ripartire”. Lunedi 20 marzo, alle 18, in via Tommaso Cannizzaro n. 58, a Piazza Cairoli, si terrà un incontro destinato a iscritti e simpatizzanti a cura dei coordinatori del comitato “Noi con Elly a Messina”, Titti Batolo e Maurizio Rella, che mettono in evidenza: “Il Partito democratico a Messina, traumatizzato dalle molteplici sconfitte elettorali e da autorevoli abbandoni, è uscito dal radar della politica da troppo tempo. Non ha un segretario cittadino, quello provinciale ha annunciato le sue dimissioni, non ha una sua sede, così come i pochi circoli ancora esistenti, e appare incapace di una qualsiasi iniziativa politica. Occorre avviare una fase di ricostruzione, aprendosi ai tanti che, in questa fase costituente, chiedono di poter dare il loro contributo di idee e di rinnovato impegno”.

Aggiungono i coordinatori: “Noi che abbiamo dato il nostro contributo alla fase congressuale, costituendo un comitato per l’elezione di Schlein a segretaria del partito, riteniamo necessario, fin da subito, sviluppare una rinnovata iniziativa politica utile a rimettere il Pd al centro della vita politica della provincia di Messina. Il tutto chiamando alla loro responsabilità i vertici attuali, a partire dal segretario provinciale e dal presidente del partito perché se ne facciano promotori, avviando una forte campagna di adesione al partito e finalizzandola alla convocazione del congresso provinciale. Congresso che dovrà individuare un nuovo, rinnovato, gruppo dirigente che rimetta il partito in sintonia con la società e i territori”.

