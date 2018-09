Ecco i vertici dell'Agenzia per il risanamento: Marcello Scurria è presidente

A mezzogiorno sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature, alle 15 il sindaco ha esaminato i 300 curricula trasmessi in 48 ore ed alle 17.20 ha pubblicato sul profilo facebook i nomi dei componenti del Cda.

Nessuna sorpresa per il presidente, l’avvocato Marcello Scurria, che in un certo senso è il “papà” dell’Agenzia per il risanamento. Scurria negli anni scorsi, sin dall’era Buzzanca ha proposto l’Arisme come possibile soluzione ad una situazione che si era incancrenita, ma soltanto De Luca, in qualità di deputato regionale, nella primavera di quest’anno ha “sposato” il progetto e ne ha fatto una battaglia. "Inizia una sfida difficile che tutti insieme dobbiamo vincere" ha dichiarato il neo presidente Scurria.

“Io ci ho messo la mia intraprendenza e determinazione politica – ha commentato il sindaco- mentre Marcello Scurria ci ha messo la sua esperienza e capacità giuridica. Abbiamo fatto un bel lavoro per Messina! L’agenzia per il risanamento di Messina è’ frutto della nostra caparbietà e della condivisione del Governo e del Parlamento Siciliano con il successivo avallo della giunta e del consiglio comunale”.

Nel Cda c'è l'avvocato Alessia Giorgianni, cugina di D'Alia

Martedì sera il via libera del Consiglio comunale, ieri la conferma da parte dell’assessore regionale Falcone del rispetto di tutti gli impegni presi, sia finanziari che relativi alla dichiarazione dello stato d’emergenza.

Da oggi l’Agenzia è pronta ad operare.

QUESTO IL CDA DELL’AGENZIA.

PRESIDENTE: AVV. MARCELLO SCURRIA – AVVOCATO;

COMPONENTE CDA: AVV. ALESSIA GIORGIANNI – LIBERA PROFESSIONISTA

COMPONENTE CDA: ARCH. GIUSEPPE AVENI – GIÀ DIRIGENTE AZIENDE FORESTE;

COLLEGIO DEI REVISORI:

PRESIDENTE COLLEGIO DI REVISORI: DOTT. SALVATORE LORIA – COMMERCIALISTA E CONSULENTE DEL LAVORO

COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI: DOTT. ROSARIO PASSARI - COMMERCIALISTA

COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI: RAG. MARGHERITA MILAZZO - COMMERCIALISTA