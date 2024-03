Non più “Fosso” ma solo “La Farina”. Campagna: “Ora è un parcheggio bello e ambìto”

Il presidente di Atm: "Illuminato, videosorvegliato, sicuro e sarà anche cardioprotetto". Nelle prossime settimane si potranno usare le app

MESSINA – “Lo vorrei chiamare parcheggio La Farina, non lo vorrei più chiamare Fosso”. Il presidente di Atm Pippo Campagna ha sottolineato come del vecchio “Fosso” non debba più restare nemmeno il nome, dopo un’operazione di restyling che ha portato a un doppio piano, a più luci e sicurezza e all’automazione completa con la sbarra elettronica, il lettore di targhe e le casse automatiche.

“Ora ha un altro volto”

Campagna ha spiegato che preferirebbe chiamarlo semplice “parcheggio La Farina”, come recitano i cartelli, “perché ora ha un’altra immagine, un altro volto. Ora è illuminato, videosorvegliato, sicuro e sarà anche cardioprotetto. Stiamo completando i passaggi finali per le convenzioni che ci permetteranno di utilizzare anche le app, che così potranno essere utilizzate anche nei parcheggio. Chiamarlo Fosso oggi è un po’ brutto, anche perché è un parcheggio molto ambito. Ne abbiamo automatizzati tre e andremo avanti. Gli altri parcheggi saranno aperti e dati alla cittadinanza a breve”.

Le tempistiche sulle app saranno brevi: “Non penso che ci voglia molto, anche perché loro hanno tutto l’interesse a far utilizzare le app anche in questi parcheggi. Non ci vorrà molto, stiamo andando avanti”.