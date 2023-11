"Non tutto è successo!", Cateno De Luca presenta il suo nuovo libro autobiografico - Tempostretto

A novembre incontri con l'autore a Fiumedinisi, S. Teresa e Taormina. Tappa finale il 22 dicembre al Vittorio Emanuele di Messina

Il libro di Cateno De Luca, “Non tutto è successo!”, è ora disponibile in tutte le librerie, edito dalla casa editrice Piemme. Il sindaco di Taormina e deputato regionale racconta gli aneddoti personali, professionali e politici che hanno segnato la sua vita, evidenziando il suo profondo legame con la famiglia e i valori tradizionali. Le prime tre tappe della presentazione ripercorreranno il percorso politico di Cateno De Luca.



Domenica 5 novembre si comincia a Fiumedinisi, il primo comune in cui è stato sindaco. Durante l’incontro moderato dalla giornalista Rosaria Brancato i lettori avranno l’opportunità di scoprire anche aneddoti e le sfide politiche che hanno caratterizzato il suo mandato nel centro collinare.

Domenica 12 novembre a Santa Teresa di Riva, il secondo Comune in cui De Luca è stato sindaco. Al Teatro Val d’Agro, il giornalista Carmelo Caspanello modererà la conversazione, offrendo un approfondimento sulle esperienze e le sfide affrontate.

Domenica 19 novembre a Taormina, dove De Luca è oggi sindaco, una città che ha segnato una tappa significativa nel suo percorso politico. Durante questo incontro, i giornalisti Emanuele Cammaroto e Mauro Romano dialogheranno con l’autore.

A partire dal 14 dicembre, il tour della presentazione si espanderà ulteriormente, toccando tutte le città capoluogo di provincia in Sicilia, concludendosi il 22 dicembre a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele.

Ulteriori presentazioni sono previste tra gennaio e febbraio in varie città di tutta Italia, offrendo a un pubblico più ampio l’opportunità di scoprire il libro “Non tutto è successo!” di Cateno De Luca e di esplorare il suo percorso politico e personale, grazie al contributo dell’Associazione “La Casa del Musicista”.