Non vuole pagare il conto e provoca una rissa, ai domiciliari 27enne di Patti

L'episodio è successo in un locale a febbraio

PATTI – Ai domiciliari un ventisettenne per rissa, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Era la sera del 18 febbraio e in un locale nel centro di Patti, nel giorno della sfilata di Carnevale, la polizia scopriva che era in corso di sera una rissa tra giovani. Calci, pugni e anche resistenza al pubblico ufficiale prima di sedare la rissa e identificare le persone. E, grazie alle immagini della videosorveglianza e alle testimonianze, è stato possibile ricostrure la vicenda.

In particolare, all’interno dell’esercizio commerciale, il 27enne di Patti, sotto l’effetto dell’alcool, aveva tentato di estorcere al personale del locale delle consumazioni senza averle pagate. La situazione era poi rapidamente degenerata, sfociando in una rissa che aveva coinvolto anche altre persone.

Così i poliziotti del commissariato di Patti hanno oggi eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale. Il tutto su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo.