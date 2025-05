Nostalgici del cassonetto in viale Principe Umberto e via Pascoli

Lasciare i rifiuti in strada è un'offesa all'impegno di un'intera comunità che si impegna a rispettare le regole nell'interesse di tutti

Sgnalazione WhatsApp al 366.8726275: “È ritornata la montagnola di spazzatura sul v.le Principe Umberto angolo via Carrai. I nostalgici del cassonetto colpiscono ancora. Ci vorrebbero le fototrappole permanenti e più controlli. Ormai queste cose non sono più tollerabili.”

Situazione analoga in via Pascoli: “Nonostante ripetute richieste all’operatore di quartiere ed agli addetti sul mezzo porta rifiuti circolante nella zona, continua a rimanere sul marciapiedi di Via Pascoli altezza Viale Italia questo cumulo di sacchetti di spazzatura.”