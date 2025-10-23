“Note di Gusto” a Longi: un viaggio sensoriale tra sapori e melodie

La suggestione dei Nebrodi in autunno e il piacere della convivialità, dei sapori e della musica. Un appuntamento imperdibile

LONGI – Il Comune di Longi, in collaborazione con l’Associazione “La Stretta”, il 25 e il 31 ottobre 2025, organizza Note di Gusto, l’ormai famoso percorso “gastromusicale” itinerante giunto alla sua sesta edizione.

La manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio locale, riscoprendo le sue tradizioni attraverso l’arte, la cultura e la gastronomia.

In queste due serate le vie dell’antico borgo di Longi si trasformeranno in un palcoscenico di sapori e suoni. Si potranno assaporare antiche ricette, scoprire mestieri artigianali del passato e lasciarsi trasportare dalle melodie della tradizione siciliana. Una celebrazione dei sensi a 360º!

La sinergia tra cibo e musica creerà un’atmosfera magica, dove i sapori e i suoni si fonderanno per regalare ai partecipanti un’esperienza unica e indimenticabile.

Per questa sesta edizione, nella sola giornata del 25 ottobre, si terrà anche un convegno su “Turismo e mobilità a misura dei borghi rurali dei Nebrodi” che avrà inizio alle ore 18.00 nella chiesa del SS. Salvatore.

Date e luoghi:

25 e 31 ottobre 2025

Corso Umberto 1º, Piazza Belvedere Serro e quartieri storici di Longi

Contatti: