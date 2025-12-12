Notre Dame de Paris, svelato il cast del musical che arriverà a Messina nel 2026

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di buona parte del cast originale, incluso Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo

Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo e spettacolo tra i più imponenti mai realizzati, tornerà nei teatri italiani a partire dal 26 febbraio 2026 con oltre 120.000 biglietti già venduti. Tappa anche a Messina, al PalaRescifina, dal 22 al 25 ottobre del 2026.

Andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002, Notre Dame de Paris nel 2027 celebrerà il venticinquesimo anniversario, un traguardo che segnerà un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia. Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Il cast dell’edizione 2026

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di buona parte del cast originale, inclusi Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo, Vittorio Matteucci in quello di Frollo e Graziano Galatone nei panni di Febo. Elhaida Dani sarà Esmeralda, Camilla Rinaldi Fiordaliso. La tournée, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, partirà il 26 febbraio 2026 da Milano dove rimarrà fino al 29 marzo. In Sicilia sono previsti spettacoli a Palermo (Teatro di Verdura) dal 24 al 30 agosto e a Messina (Palarescifina) dal 22 al 25 ottobre 2026. Gli appuntamenti siciliani sono promossi da Giuseppe Rapisarda Management.

Basile: “Torna a Messina un capolavoro internazionale”

“Accogliamo con entusiasmo il ritorno a Messina di un capolavoro internazionale come Notre Dame de Paris. La nostra città merita eventi di questa portata, capaci di richiamare pubblico da tutta la Sicilia e oltre. Il PalaRescifina si conferma un punto di riferimento per gli spettacoli di grande livello, e siamo orgogliosi di offrire ai cittadini un appuntamento di tale prestigio”, dichiarano congiuntamente il Sindaco Federico Basile e l’Assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro.

Numeri da record

Fin dal suo debutto nel 2002, Notre Dame de Paris ha conquistato il pubblico italiano, contribuendo a rinsaldare il legame tra teatro musicale, opera e cultura popolare. Lo spettacolo affronta temi universali – l’emarginazione, la paura del diverso, la ricerca di identità, giustizia e amore – rendendolo un classico senza tempo, capace di parlare a generazioni diverse. Prodotta originariamente da David Zard, la versione italiana ha segnato una rivoluzione nel panorama dello spettacolo dal vivo, arrivando a superare i numeri dei più grandi live musicali rock e pop. Tradotta in 9 lingue, rappresentata in 20 Paesi con oltre 5.650 repliche e 13 milioni di spettatori nel mondo (di cui 4,5 milioni in Italia), l’opera è oggi un cult globale.