Notte bianca del centenario a Contesse tra musica e arte

Il programma delle iniziative di sabato 7 giugno. Visite guidate di Villa De Pasquale e gran finale con il chitarrista Ricky Portera

MESSINA – Notte bianca a Contesse in occasione del centenario della parrocchia S. Maria Immacolata. L’appuntamento è sabato 7 giugno, con altri momenti dall’8 al 10 giugno. “La notte bianca del centenario” si svolgerà in diversi punti della via Marco Polo. Visite guidate di Villa De Pasquale, musica, pittura, fotografia e gran finale con la chitarra di Ricky Portera, musicista messinese famoso per il sodalizio con Lucio Dalla ed ex “Stadio”.

Nei giorni scorsi, a Villa De Pasquale, è stato presentato (nella foto) il programma alla presenza del parroco padre Cledo, del sindaco di Messina Federico Basile, del presidente della II Municipalità Davide Siracusano. Organizza l’iniziativa la parocchia in collaborazione con il presidente Siracusano, con la II Circoscrizione, e Musica Perbene Event Planning.

“Tantissimi gli artisti che si esibiranno, numerosi gli hobbisti che hanno aderito alla manifestazione promuovendo i loro prodotti artigianali e altrettanti artisti pittori e pittrici che realizzeranno estemporanea di pittura esponendo le loro opere”, comunicano gli organizzatori.

Il programma di sabato 7 giugno

La Notte Bianca partirà alle ore 18:00 con la Santa Messa presso la Chiesa Immacolata, seguita da molte iniziative:

Chiesa della Calispera: apertura straordinaria con esposizioni di icone mariane, una copia della Sacra Sindone, mostre fotografiche e artistiche a cura di Ciccio Gallo e Salvatore Di Giorgio, e performance musicali degli alunni dell’I.C. “S. D’Acquisto”. In programma anche lo spettacolo del Mago Cristian e un’esibizione luminosa di farfalle volanti a cura di Musica Perbene.

⁠Mostra di pittura ed estemporanea di pittura dal vivo, caricaturisti e tanto altro.

Piazza Lax (ex Piazza San Francesco): alle ore 19:00, inaugurazione della panchina lilla a cura del Kiwanis Club Messina Nuovo Ionio, per sensibilizzare sui disturbi alimentari.

⁠A seguire, inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione della fontana senatoriale.

Chiesa Immacolata: dopo la Messa delle 18:00, sfilata del corpo bandistico “Brigata Meccanizzata Aosta” e concerto.

⁠Alle 22:00, esibizione musicale della “Barbara Arcadi Band”. Sarà anche visitabile una mostra di arredi sacri.

Villa De Pasquale: dalle 19:30, visite guidate con gli studenti dell’I.C. “G. Catalfamo”, concerto Ensemble “De Ma” e danze ottocentesche curate dalla Società di danza Messina diretta dal M° Fabio Mollica.

Istituto Polimeni Zumbo: serata animata da 12 scuole di danza dirette da Proscia, baby dance, spettacolo argentino Jamboo e, alle 23:00, concerto finale del chitarrista Ricky Portera.

Via Marco Polo: accoglienza scenografica, esposizione di auto d’epoca e vespe, artisti di strada, giocolieri, trampolieri e spettacoli per bambini, mascotte Disney, magia, musica dal vivo, sax e voce, violino, violoncello, tastiera e batteria, tutta a cura di Musica Perbene, sotto l’attenta direzione artistica di Cristian; Presenti anche stand gastronomici con dj set in rotazione musicale.

Iniziative dall’8 al 10 giugno

Domenica 8 Giugno

Alle ore 18:00 Santa Messa e, alle 21:00, karaoke organizzato dal gruppo giovani dell’oratorio in piazza Chiesa Immacolata.

Lunedì 9 Giugno

Alle ore 19:00, intrattenimento musicale con Salvatore Vacatello.

Martedì 10 Giugno – Giornata conclusiva

Alle ore 18:00, Messa Solenne presieduta da Monsignor Giovanni Accolla con tutti i sacerdoti della parrocchia. A seguire, rinfresco sul piazzale e alle 21:00 spettacolo musicale dei Pooh Legend.