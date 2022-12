Notte di Natale. Ritorna la storica processione del Bambinello Gesù - Tempostretto

Con partenza dal Santuario di San Francesco, la manifestazione nel centro storico di Messina

MESSINA – Notte di Natale. Dopo due anni di pausa dovuta all’emergenza Covid, questo Natale ritornerà per le strade di Messina la storica processione del Bambinello Gesù. L’antica manifestazione è organizzata fin dal XVIII secolo dalla Confraternita di Maria SS. della Luce e dal 1909 anche con il supporto dei Frati Minori Conventuali. “Si tratta dell’unica processione che si svolge la Notte di Natale nel centro storico di Messina e per questo va sempre più valorizzata e promossa anche dal punto di vista turistico e culturale”, sottolineano gli organizzatori. Il suggestivo corteo religioso partirà dall’una di notte dal Santuario di San Francesco all’Immacolata dopo la celebrazione eucaristica delle 23.30 presieduta da fra Nestor Livera.

La processione nelle vie cittadine

La processione percorrerà alcune vie del centro cittadino attraversando via SS. Crispino e Crispiniano, via San Giovanni di Malta, via Garibaldi, via Cicala, piazza La Corte Cailler, via Jaci, via Fata Morgana, via Mons. D’Arrigo, piazza San Vincenzo, via Mons. D’Arrigo, via San Giovanni di Malta e via Fratelli Bandiera. Una manifestazione che ricollega la Messina dei secoli passati alla Messina del futuro che tanti storici locali di ieri e di oggi hanno sempre descritto e narrato. La solennità del Natale sarà preparata da una Novena con inizio venerdì 16 fino a venerdì 23 Dicembre che vedrà ogni giorno alle 17.15 il Santo Rosario e la Coroncina e alle 18.00 la Santa Messa. I primi quattro giorni la Celebrazione Eucaristica sarà presieduta dal novello sacerdote don Samuele Le Donne, Vice Parroco a Santa Maria di Gesù di Ritiro, mentre gli ultimi quattro dal biblista mons. Giuseppe Costa Rettore di Santa Maria all’Arcivescovado. I festeggiamenti si concluderanno il giorno dell’Epifania con la Messa delle ore 18.00 presieduta dal Vescovo Ausiliare monsignor Cesare Di Pietro che prenderà parte anche la processione del Bambinello attorno al Santuario del Boccetta.