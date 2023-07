Nove nuotatori di società messinesi ai Campionati Italiani di Roma - Tempostretto

Si inizia domani con Ragazzi e Seniores, possibilità di medaglia con Ferrara, seguiranno poi le gare di Juniores e Cadetti. Otto dell'Unime e un Power Team al via

Al via nella giornata di domani, martedì 1 agosto, i campionati italiani di nuoto che si disputeranno a Roma. Nella Capitale saranno presenti anche nove nuotatori tesserati con società messinesi, otto fanno parte della squadra dell’Unime (Sabrina Ferrara, Emma Arcudi, Domenico Costarella, Manuel Dibilio, Giorgia Iaria, Antonio Bavastrelli, Mattia Arena, Simone Romeo) mentre il solo Riccardo Sidoti rappresenterà la Power Team Messina.

Si inizierà nei primi tre giorni con la categoria Ragazzi e la categoria Seniores dove Messina schiera le due “universitarie” Emma Arcudi e Sabrina Ferrara. La prima prenderà parte a cinque gare 100 farfalla e 200 stile libero già nella giornata inaugurale, poi i 100 stile libero mercoledì e chiuderà con i 50 metri, sempre a stile libero, giovedì 3 agosto. Programma più leggero per Ferrara che inizierà con i 100 farfalla domani, gara in cui recentemente ha abbassato il record regionale di categoria ed è terza nella graduatoria nazionale, poi nella giornata seguente chiuderà con i 200 farfalla.

Le gare di Juniores e Cadetti

Da venerdì 4 agosto in poi in vasca a Roma toccherà sfidarsi agli Juniores dove la messinese Iaria prenderà parte a quattro gare (100 stile libero, 50, 100 e 200 farfalla), nella stessa categoria anche Antonio Bavastrelli che dopo aver vinto il titolo regionale e staccato il pass sarà in gara negli 800 stile libero. La spedizione messinese è arricchita anche dalla presenza di Riccardo Sidoti, Juniores della Power Team Messina, che sarà iscritto alla gara dei 50 dorso.

A sinistra Riccardo Sidoti della Power Team Messina, a destra il compagno Gianmarco Grifò che quest’anno non è riuscito a qualificarsi

Tra i Cadetti non sarà da meno Domenico Costarella impegnato nei 50, 100 e 200 stile libero, poi Manuel Dibilio nei 50 e 100 stile libero e Mattia Arena nei 50 e 100 dorso. Entra per lo scorrimento della graduatoria anche Simone Romeo nei 200 farfalla.

