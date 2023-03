Nove nuotatori messinesi di Unime e Swimblu ai campionati nazionali - Tempostretto

Cinque saranno impegnati ai Criteria Nazionali Giovanili, quattro al campionato italiano di fondo. Entrambe le manifestazioni sono in programma a Riccione

Riccione diventerà la capitale del nuoto italiano per due fine settimana e a rappresentare Messina ci saranno nove nuotatori che hanno staccato i pass per i Criteria Nazionali Giovanili o per il Campionato Italiano indoor di Fondo.

I nuotatori provengono da Messina e provincia, ma anche dalla vicina Reggio Calabria, alcuni dei nuotatori dell’Unime infatti, in questo progetto allargato che abbraccia le due sponde dello Stretto, hanno natali calabresi ma competono in una squadra messinese e i loro risultati vengono conteggiati in Sicilia.

Un esempio è Sabrina Maria Ferrara (immagine in evidenza) che è nata a Reggio Calabria recentemente ha stabilito i nuovi record regionali siciliani sui 50 e 100 farfalla nella categoria Ragazze, che comprende le atlete che come lei sono nate tra il 2009 e il 2010. Ferrara al momento è la possibilità più concreta di portare a Messina una medaglia nazionale, il suo 1’02″93 nei 100 metri farfalla infatti le è valso il terzo tempo di qualificazione in tutta Italia.

Qualificati e programma dei Criteria

I Criteria Nazionali Giovanili vedranno impegnati dapprima le gare riservate alla categoria femminile, dal 31 marzo al 2 aprile, poi dal 3 al 5 aprile toccherà agli uomini. Le qualificate sono Sabrina Maria Ferrara, Emma Arcudi, Giorgia Iaria per l’Unime e Giorgia Di Mario per la Swimblu. Al maschile invece solo Domenico Costarella, sempre allenato da Diego Santoro nella formazione universitaria.

Sabrina Maria Ferrara (Ragazza): 100 farfalla in programma sabato 1 aprile pomeriggio; 200 farfalla domenica 2 aprile mattina.

Emma Arcudi (Ragazza): 50 stile libero sabato 1 aprile mattina; 100 stile libero domenica 2 aprile mattina; 100 farfalla sabato 1 aprile pomeriggio.

Giorgia Iaria (Juniores): 50 farfalla venerdì 31 marzo mattina; 100 farfalla in programma sabato 1 aprile pomeriggio; 200 farfalla domenica 2 aprile mattina.

Giorgia Di Mario (Cadetta): 1500 stile libero venerdì 31 marzo pomeriggio.

Domenico Costarella (Cadetto): 100 stile libero mercoledì 5 aprile mattina; 200 stile libero lunedì 3 aprile mattina.

Campionato Italiano di fondo

L’11 e 12 aprile invece, sempre a Riccione, si disputeranno i campionati italiani di fondo sulla distanza dei 5000 e 3000 metri stile libero. Anche in questa due giorni di gare si sono qualificati atleti dell’Unime, Antonio Bavastrelli, Alessandro Barbaro e Alessandro Irrera e della Swimblu Antonino Cafarelli.

Antonio Bavastrelli e Antonino Cafarelli nuoteranno sulla distanza di 5 km nella categoria Juniores, mentre i due universitari Irrera e Barbaro sulla distanza dei 3 km in una categoria che comprenderà solo i Ragazzi I e II anno, ovvero i nati nel 2008-2009.