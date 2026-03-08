Nulla da fare per Akademia Messina a Brescia, la capolista vince senza problemi

Netto 3-0 per la formazione locale, le siciliane rimandano ancora la prima vittoria in Pool Promozione

BRESCIA – Al palasport Jimmy George Gruppo Formula 3 Messina cede a Valsabbina Millenium Brescia. Partita mai in discussione con Akademia che prova specie nel secondo e terzo set e restare in scia ma non mette mai pressione nei finali di parziali. Ottava sconfitta in altrettante sfide in Pool Promozione.

Coach Freschi sceglie all’inizio del match Rizzieri al palleggio e Kiss opposta, Viscioni e Zojzi in banda, Colombo e Landucci al centro con Ferrara libero. A partita in corso chiamate a subentrare dalla panchina Felappi e Tisma. Brescia scende in campo con Prandi-Kavalenka sulla diagonale palleggiatore-opposto, Michieletto e Amoruso in banda, centrali Modestino Orlandi con Parrocchiale libero. Kavalenka top scorer della gara, l’opposto di Brescia ne mette 17, le migliori in casa Messina Zojzi e Viscioni a quota 10.

Brescia – Messina 3-0

Buon avvio di Brescia che scappa 3-0, Colombo mette giù il primo punto di Akademia. Reazione siciliana che con due punti consecutivi di Viscioni aggancia le lombard 5-5. Dal 6-6 però passaggio a vuoto ospite con le padrone di casa che scappano 16-6. Dal 19-10 altro break per le padrone di casa che vanno a chiudere il primo set per 25-20.

Nel secondo vantaggio di Messina 0-2, ma Kavalenka pareggia dopo l’errore in battuta di Landucci. Nuova fuga ospite firmata Colombo Zojzi sul 2-5, l’aggancio delle padrone di casa arriva sull’8-8. Il set prosegue punto a punto fino al 13 pari, Brescia prova la fuga, Messina tiene e trova a sua volta il break sul 19-21 con l’ace di Zojzi. Parità sul 21 pari con il muro della ex Modestino, sul 22 pari Amoruso e Prandi mandano a set point Brescia, dopo il punto di Viscioni chiude Amoruso sul 25-23.

Nel terzo set inizia Tisma al palleggio. Fuga locale sul 3-1, Colombo e Viscioni fanno 3-3. È il parziale più equilibrato, entrambe le squadre non riescono a scappare, ci prova Brescia sul 15 pari, Zojzi rimette in parità Messina sul 17-17. Dal 19-19 le locali trovano il break decisivo, Messina non riuscirà più a pareggiarla pure restando in scia e Michieletto firmerà gli ultimi due punti del match chiudendo 25-22.

Tabellino

Parziali: 25-10, 25-23 25-22.

Arbitri: Giulio Cervellati & Andrea Caronna, Federico Bonacorsi (videocheck).

Brescia: Vittorini ne, Olivotto ne, Modestino 5, Michieletto 10, Orlandi 9, Schillkowski, Parrocchiale 0, Prandi 2, Struka, Arici 0, Amoruso 12, Kavalenka 17.

Allenatore: Matteo Solforati. Secondo: Elisa Cella.

Gruppo Formula 3: Tisma 2, Rizzieri 2, Zojzi 10, Colombo 7, Felappi 0, Ferrara 0, Landucci 5, Viscioni 10, Campagnolo ne, Kiss 3, Galic ne, Oggioni ne.

Allenatore: Matteo Freschi. Secondo: Flavio Ferrara.