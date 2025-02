Nuotare senza mani, Andrea Lanari candidato alla “prestazione adattativa dell’anno”

Candidato agli "oscar" del nuoto di fondo mondiale, in estate aveva attraversato lo Stretto, da anni senza mani a causa di un incidente sul lavoro

Lo scorso 2 luglio Andrea Lanari, classe 1977 che ha perso entrambe le mani in un incidente sul lavoro, aveva attraversato a nuoto lo Stretto di Messina. Un’impresa che lo ha visto nuotare, insieme al figlio, per più di 3 km in poco meno di un’ora e mezza.

Lanari in seguito a quest’impresa è stato proposto, in quelli che sono gli “Oscar” (World Open Water Swimming Awards 2024) del nuoto, tra i candidati per la “Adaptive Performance of the Year”, prestazione adattative dell’anno. Quella di Andrea è l’unica nomination italiana. Per sostenerlo basterà inserire il proprio nome e una mail sul sito al seguente link e, scorrendo fino in fondo alla pagina, selezionare l’impresa del nuotatore italiano ed inviare il proprio voto.

