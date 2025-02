Nuotatori dell’UniMe in gara al prestigioso Swim-To

Fine settimana in quel di Torino per undici nuotatori messinesi e reggini, la maggior parte convocati dal tecnico Diego Santoro nella Rappresentativa Sicilia

MESSINA – Grazie allo splendido lavoro che ha portato a risultati eccellenti sia in Sicilia che nel panorama nazionale l’Ssd UniMe sarà protagonista al prossimo Swim-To, prestigioso trofeo natatorio che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 14 al 16 febbraio.

Doppio lavoro a Torino per il tecnico dell’UniMe Diego Santoro che è anche responsabile del settore vasca della Fin Sicilia. Per l’occasione il comitato regionale ha selezionato, d’accordo con Santoro e i tecnici delle altre squadre, una ventina di nuotatori che rappresenteranno la regione come fossero un’unica squadra e si confronteranno con altre realtà nazionali.

Alcuni degli atleti universitari sono stati convocati e quindi gareggeranno come “Rappresentativa Fin Sicilia”, altri invece si uniranno ai compagni ingrossando le file dei nuotatori messinesi e reggini che prenderanno parte alla manifestazione che vedrà gli atleti impegnati in due impianti e che si destreggeranno in vasca corta al mattino e lunga al pomeriggio nelle finali. Presente anche una Rappresentativa Fin Italia.

I nuotatori dell’Unime impegnati a Torino

Dei 23 convocati, da otto squadre siciliane, la maggior parte sono atlete universitarie: Emma Arcudi, Carola Costarella, Anita Delia, Sabrina Ferrra, Giorgia Iaria e Silvia Raffa. A loro si aggiungono anche Matteo Bolignano, Domenico Costarella, Giovanni Monopoli, Alessandro Barbaro e Antonio Bavastrelli che gareggeranno sotto l’egida dell’UniMe.

Il programma dello Swim-To

Il venerdì si gareggerà solo di pomeriggio nelle distanze più brevi e nella staffetta mista stile libero al Palazzo del Nuoto. Dopo le qualificazioni seguiranno le finali assolute in vasca corta. Queste le gare in programma: 50 farfalla, 50 dorso, 50 rana, 50 stile libero e 4×50 stile libero mista.

Sabato al mattino qualificazioni in due impianti diversi in vasca da 50 metri, le donne alla piscina Usmiani, gli uomini al Palazzo del Nuoto. Le gare in programma sono 200 misti, 400 stile libero, 200 rana, 100 dorso, 200 farfalla e 100 stile libero. Pomeriggio finali per categoria sia maschili che femminili al Palazzo del Nuoto tutte in vasca da 50 metri, con l’inserimento dei 50 farfalla e 50 rana per categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti/Seniores.

Domenica nuovamente divisi uomini e donne, con i primi alla piscina Usmiani e le seconde al Palazzo del Nuoto per qualificarsi alla finali del pomeriggio nei 200 stile libero, 400 misti, 100 farfalla, 200 dorso e 100 rana. In aggiunta in vasca da 50 metri, e sempre divisi per categorie, anche le gare veloci a stile libero e dorso. Per la categoria Cadetti/Seniores prevista sempre anche una finale B.