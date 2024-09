Nuoto, Giacomo Giaconia vince il “1° Memorial Peppino Impastato”

Il tesserato della Ssd UniMe ha preso parte alla settima tappa del Sicilia Openwater, medaglie anche per i compagni

TERRASINI – Nella giornata di sabato a Terrasini si è disputata la settima tappa del Gp Sicilia Openwater. La manifestazione ha visto diversi nuotatori, agonisti e non, competere nella 5 km “Trofeo Città di Terrasini” e nel miglio “Memorial Peppino Impastato”. In quest’ultimo si registra il successo del nuotatore Juniores Giacomo Giaconia della Ssd UniMe che ha chiuso la prova in 21’22″61. Tra i messinesi quinto posto assoluto, e quarto di categoria, per Gabriele Molonia. Alessandro Irrera invece è sesto assoluto e argento tra i categoria Ragazzi. Oltre ai tesserati Unime spazio anche a quelli dell’Ulysse, in particolare i fratelli Cucè Mattia e Angelo si piazzano rispettivamente al quarto e sesto posto nella categoria Esordienti A continuando la loro crescita.

Nella prova di 5 km vittoria a Giovanni Lauricella, che già settimana scorsa si era aggiudicato il Periplo del Capo a Milazzo, il primo dei messinesi è Gabriele Molonia, quarto ai piedi del podio sia assoluto che di categoria Juniores, il peloritano chiude la sua prova a 12″ dal vincitore. Tra i categoria Ragazzi Alessandro Irrera chiude al quinto posto.

Immagine in evidenza di Annamaria Mangiacasale

