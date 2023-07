Nuoto, i quattro campionati regionali a Messina. Parisi: "Evento unico" VIDEO - Tempostretto

Il numero uno della Fin Sicilia in visita a Messina per i campionati regionali degli Esordienti: "A Messina arriva il turismo sportivo: atleti, allenatori e genitori sono in città"

MESSINA – Stimati in circa 1300 gli atleti che scenderanno in vasca a luglio nella piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria, l’impianto per l’occasione è stata preparato nei minimi dettaglio regalando un gran del colpo d’occhio. L’organizzazione della Fin Sicilia si è messa in moto, garantendo anche la diretta streaming delle gare, e già in questo weekend sono impegnati gli Esordienti B (6-7 luglio) e gli Esordienti A (8-9 luglio). Seguiranno poi tra una settimana le gare della categoria Ragazzi (17-19 luglio) e a seguire la quattro giorni (20-23 luglio) per gli Assoluti, categoria Juniores, Cadetti e Seniores. Sarà l’ultimo evento in vasca in Sicilia prima dei campionati Italiani di Categoria di Roma (1-8 agosto).

Al Rettorato la conferenza stampa di presentazione dei quattro campionati regionali con Sergio Parisi, Presidente Fin Sicilia, e i rappresentanti dell’Università degli Studi di Messina e del Comune di Messina, che patrocinano i campionati regionali. Il professor Sergio Vinci, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università, ha portato i saluti del magnifico Rettore Salvatore Cuzzocrea, mentre a rappresentare il Comune il dottor Francesco Giorgio, Esperto allo Sport di Palazzo Zanca. Ad entrare nel dettaglio dell’organizzazione alla Cittadella Sportiva Universitaria è stato Sergio Naccari, consigliere regionale Fin, mentre a portare i suoi saluti anche l’ex olimpionica Silvia Bosurgi, adesso presidente della Ssd UniMe che ha in gestione gli impianti universitari.

Parisi: “Messina usufruisce del turismo sportivo”

“Nell’organizzazione – dichiara Sergio Parisi, Presidente Fin Sicilia – c’è stato un perfetto gioco di squadra tra Federazione, rappresentanti della Federazione, Università e Comune di Messina. È un evento storico perché è la prima volta che nello stesso impianto, sede e città si disputano tutti e quattro i campionati regionali estivi. È qualcosa che vorremmo provare a replicare in futuro”.

“L’evento porta ricchezza alla città, tra allenatori, atleti e genitori si spostano tante persone che riempiono alberghi e i ristoranti. Realizzano – conclude Parisi – quel turismo sportivo che noi presidenti spesso invochiamo, quindi credo sia un bel modello da esportare”.

Naccari: “Un premio ospitare i quattro campionati”

Raggiunto venerdì sera alla Piscina, dove erano in corso le gare finali del campionato esordienti B, Sergio Naccari consigliere regionale che ha curato nei dettagli l’organizzazione, dopo aver premiato la Poseidon, ci ha tenuto a dire: “Ci siamo fatti trovare pronti, siamo al termine del primo step. Questa struttura è un fiore all’occhiello in tutta la Nazione, ringrazio l’Università che si mostra attenta verso lo sport, non solo di base, anche agonistico. Riteniamo un premio che la Federazione ha scelto noi per ospitare tutti e quattro i campionati, è un unicum”. Nella passata stagione ad esempio i campionati regionali esordienti A e B si erano svolti a Palermo, mentre quello Assoluti a Catania e quello Ragazzi a Messina.

Contributo importante anche dall’esercito che ha montato i gazebo per fare ombra agli atleti e che, con la banda della Brigata meccanizzata “Aosta”, ha presenziato alla cerimonia del venerdì pomeriggio suonando.