Nuoto, l’Unime si conferma terza forza nella categoria Ragazzi

Terzo posto nella classifica di società a Trapani e otto medaglie totali, Raffa e Costarella si qualificano per le gare nazionali

TRAPANI – Da sabato a lunedì alla piscina Olimpionica di Trapani si sono disputati i campionati regionali di nuoto categoria Ragazzi. Tra le società partecipanti anche le messinesi UniMe, Swimblu, Power Team Messina e Naxos Nuoto iscritta con un solo atleta. A trovare i risultati più gratificanti è stata la formazione universitaria che grazie ai piazzamenti dei 36 tesserati presenti sale sul podio di società con 672,5 punti, alle spalle della catanese Poseidon e della palermitana-trapanese Mimmo Ferrito. In classifica anche Swimblu, decima con 147 punti arrivati da 15 atleti, e la Power Team Messina, diciottesima con 48,5 punti conquistati dagli 8 powertini in gara. Per la Naxos Nuoto era in gara Edoardo Intelisano, classe 2008, che ha gareggiato nei 100 rana terminando in ventiduesima posizione su cinquantadue partecipanti.

Per l’UniMe otto medaglie e pass nazionali

La formazione del responsabile tecnico Diego Santoro si conferma dunque tra le prime forze in Sicilia e resta sul podio nella categoria Ragazzi nel campionato in vasca lunga, 50 metri, dopo aver ottenuto lo stesso risultato qualche mese fa i vasca corta, 25 metri. I nuotatori dell’Unime hanno conquistato 3 ori, 4 argenti e 1 bronzo.

Individualmente spiccano le prestazioni di Silvia Raffa, classe 2011, che ottiene il prestigioso pass per i campionati nazionali nei 200 rana, confermandosi sotto il limite nei 100 metri dello stesso stile. Pass nazionale anche per Carola Costarella, classe 2010, nei 50 stile libero in questa gara aveva anche battuto il precedente record regionale della categoria ma ha toccato seconda dietro la palermitana Vaccarino.

Le medaglie universitarie

I titoli di campionesse regionali vanno a Silvia Raffa che è oro sia nei 100 che 200 rana e alla 4×100 mista femminile che ha visto Aryel Angemi – Esordiente A gareggiare contro avversarie più grandi – aprire la staffetta a dorso per poi dare il cambio a Raffa nella rana, Anita Delia nella farfalla e Costarella a chiudere con la frazione a stile libero, il quartetto così composto ha conquistato la prima posizione. Le staffettiste sul gradino più alto del podio nell’immagine in evidenza sono, da sinistra: Delia, Raffa, Costarella, Angemi.

Gli argenti al femminile arrivano da Costarella nei 50 stile libero, Delia nei 100 farfalla, dalla 4×100 stile libero femminile con Costarella, Sonia Cucinotta, Delia, Raffa e nel maschile da Cristian Molonia negli 800 stile libero. L’unico bronzo è di Sonia Cucinotta nei 100 farfalla.

Piazzamenti, con conseguente guadagno di punti, sono inoltre arrivati da Brenda Usbergo quarta in finale B dei 400 stile libero, settima nei 100 e 200 stile libero, Alessandro Barbaro chiude quinto nei 100 e 1500 stile libero, Silvia Raffa è quinta nei 50 e 100 stile libero e settima nei 200 misti, Cristian Molonia appena giù dal podio, quarto posto, nei 1500 stile libero e quinti nei 400 metri. Ancora Anita Delia quarta nei 200 farfalla, Costarella quarta nei 100 stile libero, Giovanni Monopoli e Alessandro Barbaro sesto e settimo nella finale A dei 50 stile libero, Barbaro quarto nei 200 stile libero e sesto negli 800. Alessandro Mazzocca vince la serie riservata ai Ragazzi 14 anni nei 100 farfalla, come il compagno Dario Orbitello fa nei 100 e 200 rana. Ottava in finale A Aurora Coltraro nei 200 stile libero.

I migliori risultati di Power Team e Swimblu

Per la squadra mamertina Irene Milioti terza in finale B dei 200 dorso e seconda in finale B dei 100 dorso, quest’ultimo risultato è replicato dal compagno Salvatore Calderone nei 100 stile libero, Calderone inoltre è terzo in finale B dei 200 rana e ottavo nei 100 rana. Ginevra Saporita chiude al sesto posto nella finale B dei 200 misti e al settimo nei 400 misti, terza in finale B dei 100 rana e prima nella finale B dei 200 rana. Alessandro Saporita ottavo nei 200 farfalla e quinto in finale B dei 100 metri.

Per la formazione powertina primo posto del classe 2010 Marco Mangano nella serie riservata ai Ragazzi primo anno nei 100 e 400 stile libero, secondo sempre tra i 2010 nei 200 stile libero. Ilze Merlino è sesta nei 100 farfalla e nona nei 1500 stile libero. Lorenzo Iannello secondo nella serie riservata 2010 dei 100 farfalla.

