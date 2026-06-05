 Nuoto, per i Molonia altre due medaglie dai campionati italiani di Piombino

Nuoto, per i Molonia altre due medaglie dai campionati italiani di Piombino

Simone Milioti

Nuoto, per i Molonia altre due medaglie dai campionati italiani di Piombino

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venerdì 05 Giugno 2026 - 18:00

Dopo gli argenti nella 5km i due fratelli salgono ancora sul podio nella 2.5 km. Gabriele di bronzo tra i Cadetti, Cristian si conferma tra i Juniores e le loro fatiche non sono ancora concluse

Dopo le medaglie nella 5 km i nuotatori messinesi Gabriele e Cristian Molonia salgono ancora sul podio di categoria ai campionati italiani di fondo a Piombino nell’ultima prova individuale in programma la 2.5 km.

Per il più grande, Gabriele, tesserato con la società di Enna La Fenice, arriva il bronzo nella categoria Cadetti, a vincere la prova un altro siciliano, il compagno di squadra Simone Capostagno. Nella categoria Juniores invece dopo una gara da testa a testa Cristian Molonia, tesserato della Ssd UniMe, deve accontentarsi di un argento venendo battuto allo sprint da Nicolò Dalle Crode (Nuotatori Milanesi) che tocca prima di lui di appena un secondo e due decimi.

Per i fratelli ora le strade si separano. Gabriele si sposta verso Riccione, dove da oggi inizia il Trofeo Italo Nicoletti in vasca, il più grande dei fratelli Molonia nuoterà nella Rappresentativa Fin Sicilia. Il secondogenito Cristian invece rimarrà a Piombino dove, convocato dalla Fin Sicilia, prenderà parte al Trofeo delle Regioni per il nuoto di fondo.

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