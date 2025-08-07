 Nuoto, Sabrina Ferrara bronzo nei 100 farfalla agli Italiani nella categoria Juniores

Nuoto, Sabrina Ferrara bronzo nei 100 farfalla agli Italiani nella categoria Juniores

Simone Milioti

Nuoto, Sabrina Ferrara bronzo nei 100 farfalla agli Italiani nella categoria Juniores

giovedì 07 Agosto 2025 - 11:40

Arriva una prestigiosa medaglia per la Ssd UniMe impegnata con alcuni tesserati a Chianciano Terme per i campionati italiani di nuoto

CHIANCIANO TERME – Continua ad essere una rassegna nazionale fortunata per la Ssd UniMe che dopo il bronzo nei 100 rana di Silvia Raffa nella categoria Ragazzi coglie un’altra medaglia con un’altra sua tesserata in un’altra categoria. La medaglia, già sfiorata nella giornata di martedì, è stata appesa al collo di Sabrina Ferrara, atleta reggina classe 2009, che a Chianciano Terme, sede di svolgimento dei campionati italiani di categoria, ha conquistato il bronzo nei 100 farfalla.

L’atleta seguita dallo staff tecnico dell’Unime, coordinato dal tecnico Diego Santoro, ha nuotato in 1’02″09, appena mezzo secondo in più del proprio personale nonché record regionale assoluto siciliano, un crono che le è valso il terzo posto a livello nazionale nella sua categoria di appartenenza Juniores. Ricordiamo che in Toscana la società universitaria sta affrontando questa seconda parte dei campionati italiani con impegnati Juniores, Cadetti e Seniores anche Giorgia Iaria, ieri sesta nei 100 farfalla Cadette, Gabriele Molonia, Antonio Bavastrelli e Matteo Bolignano.

