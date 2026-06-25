Nuoto Settecolli, tre tesserate Unime e Marchello con la Nazionale al Foro Italico

Le tre farfalliste dell'Unime che parteciperanno alla prestigiosa competizione romana sono Giorgia Iaria, Emma Arcudi e Sabrina Ferrara

ROMA – In gara a Roma al 62° Settecolli nella piscina olimpica del Foro Italico a competere con il meglio del panorama nazionale, atleti internazionali e con la Nazionale Italiana quattro presenze riconducibili alla Città dello Stretto. Le gare, da venerdì 26 a domenica 28 giugno, si svolgeranno al mattino, batterie e serie lente, dalle ore 9 e in diretta sul canale YouTube della federazione italiana nuoto, al pomeriggio dalle ore 18:30 invece le finali, in diretta su RaiSport.

I messinesi in gara

Tra i messinesi presenti spicca la presenta di Davide Marchello, ex Ulysse, poi Aurelia Nuoto, tesserato Esercito e per l’occasione convocato in Nazionale dal direttore tecnico Cesare Butini, il peloritano nuoterà i 200, 400, 800 e 1500 stile libero. Altra presenza messinese per Giorgia Iaria, talento dell’Unime nei 100 farfalla, presenti anche le compagne Emma Arcudi e Sabrina Ferrara, le due reggine tesserate con la formazione del presidente De Francesco sono entrambe qualificate nei 50 e 100 farfalla.