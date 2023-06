Nuova era di controllo della spesa aziendale - Tempostretto

Redazionale. Pro e contro di Wallester Business

Redazionale. In un’era in cui la tecnologia guida la crescita e l’efficienza, le aziende sono costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per semplificare le operazioni e rimanere competitive. Un’area che richiede attenzione è la gestione delle spese aziendali, che svolge un ruolo cruciale nell’ottimizzare i risultati finanziari di un’azienda. Wallester Business si presenta come una soluzione potente, che offre strumenti di gestione finanziaria all’avanguardia e su misura per le imprese che operano all’interno dello Spazio economico europeo.

Perché la gestione delle spese aziendali è importante?

La rilevanza della gestione delle spese aziendali nel mercato moderno è supportata da dati scientifici, poiché secondo un rapporto di McKinsey , il valore globale delle transazioni di pagamento digitale dovrebbe raggiungere 6,6 trilioni di dollari nel 2023, con un tasso di crescita annuale composto (Compound Annual Growth Rate, CAGR) del 12,7% dal 2020 al 2023. Con l’aumento della domanda di soluzioni di pagamento digitali, Wallester Business può aiutare le aziende ad adattare e semplificare i processi di gestione finanziaria.

Inoltre, uno studio del 2021 di Aite Group indica che le perdite di frodi CNP raggiungeranno i 7,2 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti entro il 2025. Le caratteristiche innovative di Wallester Business, come le approvazioni o le riduzioni delle transazioni in tempo reale e la sicurezza delle carte virtuali, consentono alle aziende di ridurre i rischi di frode e proteggere le proprie risorse finanziarie.

Infine, un sondaggio condotto da Deloitte nel 2020 rivela che l’85% delle organizzazioni sta investendo in strumenti di gestione finanziaria integrata. Wallester Business si allinea a questa tendenza offrendo l’integrazione perfetta dell’API REST e funzionalità di contabilità integrata, rendendola una soluzione altamente rilevante per le imprese che cercano di migliorare i loro sistemi di gestione finanziaria nel mercato competitivo di oggi.

Che cos’è Wallester Business?

Wallester Business è una soluzione all’avanguardia per la gestione delle spese aziendali che offre a tutte le aziende un approccio innovativo alla gestione finanziaria. La soluzione è alimentata dalla rivoluzionaria piattaforma interna di Wallester, una società estone di tecnologia finanziaria, guidata da due co-fondatori, Sergei Astafjev e Dmitri Logvinenko.

Sergei Astafjev, CEO di Wallester, e Dmitri Logvinenko, COO, in visita alla sede centrale di Visa a Stoccolma

In un mercato in rapida evoluzione, le soluzioni digitali stanno diventando sempre più importanti e vitali per le aziende, che desiderano restare competitive. Wallester Business offre a qualsiasi società all’interno dello Spazio economico europeo, del Regno Unito o della Svizzera la possibilità di semplificare la propria gestione finanziaria emettendo una quantità illimitata di carte aziendali fisiche e virtuali che possono essere dedicate a un dipendente, un reparto o un tipo di spesa specifici.

Accompagnato da funzionalità di contabilità integrata e altre funzionalità che migliorano l’esperienza, disponibili nell’app mobile e nel portale web dell’offerta, Wallester Business è una delle soluzioni di gestione delle spese aziendali più competitive sul mercato attuale.

Punti positivi della Wallester Business:

Avendo gettato le basi per le capacità e la pertinenza dell’offerta di Wallester Business, discutiamo i principali vantaggi della soluzione impostata.

Approccio innovativo al finanziamento delle imprese:

Wallester Business rivoluziona la gestione finanziaria aziendale abbandonando sistemi bancari obsoleti. Offre una vasta gamma di funzionalità moderne, come le capacità di contabilità integrata di cui sopra, approvazioni o declini delle transazioni in tempo reale, promemoria del codice PIN, archiviazione delle fatture digitali e molto altro ancora. Questi strumenti innovativi semplificano le operazioni finanziarie e aiutano le imprese a restare all’avanguardia nel mercato competitivo.

Schede aziendali virtuali e fisiche illimitate a un prezzo conveniente:

Wallester Business consente alle aziende di emettere un numero illimitato di carte aziendali fisiche e fino a 300 carte virtuali, in modo assolutamente gratuito, rendendola una soluzione conveniente rispetto alle banche tradizionali. Questa flessibilità consente alle imprese di fornire facilmente ai dipendenti gli strumenti di pagamento necessari senza incorrere in costi aggiuntivi.

Integrazione perfetta con l’API REST all’avanguardia:

La soluzione Wallester Business può essere facilmente integrata nel proprio software esistente attraverso l’API REST all’avanguardia. Questa compatibilità consente alle aziende di sfruttare la potenza di Wallester Business e personalizzare la piattaforma in base ai requisiti specifici, semplificando i flussi di lavoro e migliorando l’efficienza complessiva.

Schede Aziendali White-Label personalizzabili per un’identità del marchio più forte:

Wallester Business consente alle aziende di creare carte aziendali white-label con design personalizzati che riflettono l’identità del loro marchio. Questa caratteristica non solo migliora l’immagine professionale dell’azienda, ma promuove anche un senso di orgoglio e unità tra i dipendenti. Optando per carte con marchio bianco, le aziende possono rafforzare ulteriormente la loro identità di marchio e distinguersi dalla concorrenza.

Contro della Wallester Business:

Mentre Wallester Business offre numerosi vantaggi, è essenziale considerare anche i suoi limiti. In questa sezione verranno illustrati i principali inconvenienti di questa soluzione.

Ambito Geografico Limitato:

Attualmente Wallester Business si rivolge solo ai paesi dello Spazio economico europeo (SEE), Regno Unito (UK) e Svizzera (CHE). Sebbene le imprese al di fuori delle tre regioni disponibili possano ancora essere ammesse al programma caso per caso, tale limitazione limita l’accessibilità della piattaforma e potrebbe escludere alcune imprese che operano al di fuori delle regioni disponibili dall’utilizzo dei suoi servizi. Le imprese con una presenza globale o quelle che intendono espandersi a livello internazionale dovrebbero essere consapevoli di questo vincolo.

Conto Moneta Unica:

Attualmente, Wallester Business supporta solo un conto in moneta unica denominato in euro (EUR). Anche se la piena integrazione del dollaro degli Stati Uniti (USD) sta per arrivare alla piattaforma nel prossimo futuro, questa restrizione potrebbe rappresentare una sfida per le imprese che trattano più valute o sono basate sulle transazioni internazionali.

Mancanza di trasferimenti SEPA:

Attualmente la soluzione Wallester Business non offre capacità bancarie complete, non supporta cioè i trasferimenti SEPA (Single Euro Payments Area, Area unica dei pagamenti in euro) in uscita. Se da un lato è possibile ricevere bonifici SEPA e SEPA, dall’altro l’assenza dei pagamenti in uscita potrebbe ostacolare la comodità del servizio per le imprese che desiderano concludere tutte le operazioni finanziarie da una piattaforma unificata, sottraendo l’ambito della soluzione alle capacità di pagamento mediante carta.

Nessuna integrazione nativa con software di contabilità di terze parti:

Wallester Business non offre integrazioni native in software di contabilità di terze parti popolari. Questa mancanza di integrazione potrebbe essere vista come una limitazione per quelle società che non sono disposte a migrare completamente a Wallester Business per tutti i loro scopi contabili, in quanto possono avere un flusso di lavoro esistente che è legato a una specifica piattaforma di contabilità di terze parti. L’integrazione della piattaforma con il servizio di terze parti è ancora possibile, tuttavia, richiederebbe l’integrazione API, che non è la soluzione più accessibile per alcune aziende.

Wallester Business è per te?

Dopo aver analizzato le caratteristiche, i vantaggi, i svantaggi e la rilevanza di Wallester Business nel mercato moderno, la decisione di adottare questa soluzione innovativa dipende in ultima analisi dalle esigenze e dagli obiettivi specifici della vostra azienda.

Wallester Business è una scelta ideale per le aziende che operano all’interno dello Spazio economico europeo, Regno Unito o Svizzera cercando di modernizzare i loro sistemi di gestione finanziaria, semplificare le operazioni e gestire efficacemente le spese dei dipendenti. Con il suo approccio conveniente, le carte white-label personalizzabili e le capacità di integrazione, Wallester Business offre una soluzione completa e competitiva per la gestione delle spese aziendali.

Tuttavia, le aziende con una presenza globale o quelle che spesso effettuano transazioni multivaluta dovrebbero considerare attentamente i limiti della piattaforma, come le attuali restrizioni regionali, i conti in moneta unica e la mancanza di integrazioni software di contabilità di terze parti native.

In conclusione, Wallester Business è una delle principali soluzioni di gestione delle spese aziendali sul mercato moderno per una ragione, in quanto rappresenta una soluzione pratica per tutte le imprese europee che stanno cercando di integrare strumenti di gestione finanziaria all’avanguardia nel loro flusso di lavoro.