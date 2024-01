Nuova strada a Contesse, qui potrebbe arrivare la via don Blasco. Ma di mezzo c’è la Caserma…

Oltre la barriera del XXIV Artiglieria, realizzato un nuovo collegamento con via del Carmine

MESSINA – Oltre il viale Gazzi fino al muro nord del XXIV Artiglieria. La nuova via don Blasco ha già un suo proseguimento naturale che, dopo la demolizione di alcune baracche del rione Taormina, risalirà verso via Taormina. Qui abbiamo spiegato come.

La barriera della Caserma Ainis

Ma si potrebbe proseguire ancora verso sud, dando respiro ad un’altra parte di via Taormina e via Adolfo Celi. Oggi è stata inaugurata una nuova strada, dal termine sud del XXIV fino a via del Carmine. Vale a dire che se e quando si troverà una soluzione per scavalcare la caserma Ainis, la nuova via don Blasco arriverebbe fino a Contesse.

La nuova strada, circa 200 metri, è dotata di marciapiedi laterali ed è completa di illuminazione pubblica e raccolta delle acque bianche e meteoriche. Per la sua realizzazione è stato impegnato un importo complessivo di 241mila euro, con fondi comunali, mentre l’importo contrattuale dei lavori, aggiudicati alla ditta Vassallo, ammonta a 131mila euro.

“Oggi inauguriamo un’opera importante – dicono il sindaco Federico Basile e il vice Salvatore Mondello -, una strada di collegamento ex novo che darà respiro alla viabilità della zona sud”. Ad oggi, in realtà, utile per i residenti più che per gli altri. In futuro, potenzialmente, utile per tutti.