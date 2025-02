Una “nuova” via Cardines: saranno tolti i dehors abbandonati e rifatta la pavimentazione

La riqualificazione della zona sarà completata entro il 15 marzo. A dichiararlo è stato l'assessore Cicala durante il question time

MESSINA – Le sedie, i tavolini e i dehors abbandonati in via Cardines saranno tolti in breve tempo per consentire ad Amam e a chi di dovere di ripristinare la pavimentazione dell’intera area e ridare nuova vita a una zona centralissima, tanto per i messinesi quanto per i croceristi che si apprestano a tornare in città. A spiegarlo è stato l’assessore Roberto Cicala, che durante il question time di martedì sera ha risposto a una interrogazione di Dario Carbone, consigliere di Fratelli d’Italia.

Carbone aveva chiesto di capire cosa si volesse fare con via Cardines, definendola “centralissima” e parlando di “persistente degrado, un po’ per incuria e un po’ per cattivi comportamenti dei gestori degli esercizi commerciali della zona”. Il consigliere si è riferito soprattutto alle mattonelle saltate, che mettono a rischio i cittadini anche durante una semplice camminata. Cicala ha spiegato che già Mondello aveva risposto all’interrogazione inoltrando “all’Amam la richiesta di provvedere al ripristino localizzato della pavimentazione”.

Il suolo pubblico: “Stiamo lavorando da fine ottobre”

Poi si è concentrato sul resto: “La mia risposta di oggi è invece sul degrado relativo a tavolini, sedie, ombrelloni e dehors abbandonati. Noi da ottobre, al completamento delle attività sulla Tari, abbiamo iniziato un’attività massiva sull’utilizzo non corretto del suolo pubblico in città. I primi 60 sopralluoghi che abbiamo fatto, prima di interrompere nel periodo natalizio e poi riprendere subito dopo, hanno portato a scoprire che oltre la metà erano non correttamente regolari per così dire, con un utilizzo non fedele del suolo pubblico e un abuso di richieste di concessione semplificata. Nel prossimo regolamento vogliamo abolire queste richieste perché così si va soltanto a rincorrere autorizzazioni sbagliate e ripresentate. Andavano bene nel periodo Covid, ma oggi non più”.

140mila euro per i relitti di dehors, sedie e tavoli

Concentrandosi su via Cardines ha poi spiegato che “è alta la percentuale di utilizzo improprio del suolo pubblico: sono partiti i verbali e le notifiche. Alla fine dell’anno scorso abbiamo appaltato a una ditta esterna il servizio di recupero di questi relitti di dehors, investendo 140mila euro per combattere questo comportamento non corretto dei commercianti. Cercheremo di recuperare queste risorse agendo in danno, perché potevamo utilizzare questi soldi in maniera diversa ovviamente. Il decoro della via è una priorità: non appena saranno verificati i requisiti di questa gara, entro una quindicina di giorni dovremmo farcela, sarà una delle prime vie in cui ci occuperemo di sgomberare definitivamente così da dare possibilità a chi di dovere di ripristinare il pavimento. Tempistiche? Io penso che entro il 15 marzo via Cardines sia pienamente pulita e pronta”.

Cicala ha spiegato che la cifra stanziata di 140mila euro garantirà anche il ripristino dei danni fatti dai dehors, che spesso lanciano enormi buchi sulla pavimentazione. A breve si partirà con questo recupero, così da poter arrivare a concludere entro la prima metà di marzo.