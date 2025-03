Nuova viabilità tra Acqueviole e il porto di Milazzo, lavori consegnati

Fine lavori prevista a gennaio 2026

Sono stati consegnati dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto i lavori di realizzazione della nuova viabilità portuale fra la zona Acqueviole e il Porto di Milazzo. Il progetto, nato dall’esigenza di collegare direttamente il terminal navi di zona Acqueviole con le porte di imbarco dei mezzi Ro-Ro, per alleggerire le strade cittadine nella zona più a sud del porto, prevede che la nuova arteria bidirezionale si sviluppi tutta in aree demaniali di competenza dell’AdSP parallele alle Vie Bixio e Tindaro La Rosa. Sarà possibile immettersi in questa nuova viabilità attraverso una rotonda, che consentirà l’accesso, oltre che alle aree portuali, anche alle aree del molo di sottoflutto e al parcheggio a servizio del Terminal Navi, di recente assentito in concessione.

I lavori prevedono anche la realizzazione di nuovi marciapiedi, sia lato città sia dentro il porto, di una recinzione portuale di tipologia analoga a quella ubicata lungo la Via dei Mille del Porto di Milazzo, oltre a nuovi impianti tecnologici e di raccolta delle acque sia per le aree portuali che per la viabilità cittadina. L’intervento, del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro (di cui circa 1,6 milioni per l’importo contrattuale dei lavori), avrà una durata di 315 giorni, con ultimazione prevista dei lavori a gennaio 2026.

Ripresi lavori di completamento banchine e pontili

Sempre all’interno del porto di Milazzo, sono stati ripresi i lavori di completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazione fondali operativi. L’intervento, i cui lavori sono stati consegnati dopo sei anni di attesa dalla precedente rescissione contrattuale, riguarda il completamento delle banchine commerciali del porto di Milazzo, nel tratto compreso fra l’esistente banchina XX Luglio e il molo di sottoflutto i cui fondali sono stati già oggetto di dragaggio nel 2015. L’odierno intervento, riprogettato e appaltato nel 2023, è finalizzato all’ampliamento della dotazione infrastrutturale ed al miglioramento e ripristino del livello di servizio e di sicurezza negli spazi operativi. Sono previsti inoltre circa 18.000 metri quadri di nuovi piazzali. Il progetto rappresenta lo stralcio di ultimazione del precedente appalto, rescisso per inadempimento dell’impresa appaltatrice e le cui opere erano state completate al settanta percento.

L’attuale intervento, oltre ad adeguare alle subentrate normative il precedente progetto, ha migliorato le previsioni della nuova banchina dal punto di vista delle caratteristiche dei piazzali e dei relativi impianti, ivi compresa la predisposizione per la futura elettrificazione delle banchine stesse.

La durata complessiva per l’esecuzione dei lavori è di 24 mesi e l’importo complessivo dell’intervento è di 26 milioni e 200mila euro. I lavori sono stati consegnati il 30 ottobre 2024, è stata completata la cantierizzazione, ed è stata già eseguita una parte della paratia di pali; si prevede che entro il 2026 l’intervento sarà concluso.

Nuovo impianto fognario sul molo Marullo

Un’altra importante opera, consegnata all’impresa appaltatrice il 26 febbraio, riguarda i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto fognario sul Molo Marullo. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque reflue nere dimensionato per tutte le utenze presenti sul Molo Marullo e per quelle future, mediante la posa di un collettore con deflusso interamente a gravità per l’intera lunghezza del collegamento alla fogna comunale. Il posizionamento del tracciato avverrà sulla parte del molo prospicente i fabbricati, caratterizzata dalla storica pavimentazione in basolato, per la quale è previsto il successivo ripristino. L’importo complessivo dell’intervento, finanziato interamente con fondi dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ammonta a 465mila euro.

L’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’impresa Urania Costruzioni S.r.l. per l’importo contrattuale di 259mila 874 euro, mentre la direzione dei lavori è stata affidata al raggruppamento temporaneo di professionisti Servin Soc. Coop. a r.l. Mandataria), Siat Srl (Mandante 1) e Archeologo Letterio Giordano (Mandante 2). I lavori dovranno essere ultimati entro il 15 agosto 2025.

Smaltimento scarichi a mare acque meteoriche

Altro intervento necessario alla rifunzionalizzazione degli scarichi a mare delle acque meteoriche del Porto di Milazzo è stato avviato nelle aree limitrofe al Terminal Aliscafi e alla Via Ammiraglio Luigi Rizzo così come nelle zone fra il Bingo, il Lido Azzurro e la Concessionaria Ford. A seguito dei nubifragi che negli ultimi anni si sono verificati a Milazzo e che hanno causato danni e allagamenti in diverse parti del centro urbano, ed in particolare in prossimità dei varchi di accesso al porto, è stata firmata una convenzione tra l’AdSP dello Stretto ed il Comune. Questo atto è finalizzato alla mappatura e allo studio del sistema di smaltimento delle acque meteoriche che interessano il tratto di costa compreso fra il piazzale Alessandro Pizzoli (presso ex Tonnara Santa Lucia) ed il Molo Marullo, al fine di comprendere se la realizzazione nei decenni passati delle infrastrutturazioni relative al porto abbia costituito un problema allo smaltimento delle acque piovane cittadine e, quindi, se occorra realizzare degli interventi atti a superare tali criticità.

L’Autorità ha provveduto ad affidare ad un professionista esterno l’elaborazione delle necessarie indagini per la mappatura e l’analisi della condizione dei luoghi, finalizzate alla conseguente definizione degli interventi necessari al superamento delle criticità, mediante la predisposizione di idonei progetti di fattibilità tecnica ed economica.

Sulla scorta degli esiti dello studio e dal confronto tecnico tra gli Uffici dei due Enti, è emersa la volontà di dare corso, nel breve termine, a due interventi previsti nello studio, nei comprensori 1 e 4, denominati rispettivamente: “Zona Terminal Aliscafi – Via Ammiraglio Luigi Rizzo” e “Zona Bingo – Lido Azzurro – Concessionaria Ford”, che negli eventi passati hanno manifestato le criticità più elevate fuori e dentro l’area demaniale portuale, costituendo anche potenziale pericolo per i fruitori delle aree portuali e nocumento al regolare transito veicolare.

In tal senso, dunque, l’AdSP si è impegnata a farsi carico del finanziamento e dell’appalto degli interventi previsti per la rifunzionalizzazione degli scarichi a mare delle acque meteoriche dei due comprensori, mentre il Comune di Milazzo ha assunto l’onere della progettazione e direzione lavori dei suddetti interventi.

In merito al Terminal passeggeri, infine, è stata rilasciata alla Liberty Lines S.p.A un’anticipata occupazione per continuare senza interruzione il servizio ai passeggeri in transito, in attesa del completamento delle procedure di rilascio della concessione demaniale.