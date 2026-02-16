Nuova vita per l’abside del Duomo. PuliAmo Messina in azione contro il degrado

Ripulita l'antica pavimentazione ma le attività non si fermano

Proseguono senza sosta le attività di valorizzazione dell’area absidale alle spalle del Duomo. Gli interventi, avviati in sinergia da Puli-Amo Messina e dall’Ente Basilica Cattedrale di Messina, nascono con l’obiettivo di rendere questo spazio pienamente fruibile e riconsegnarlo alla città come nuovo spazio culturale e artistico del centro storico.

Il ritorno della pompa idrovora contro melma e detriti

Nel corso di questo nuovo intervento, i volontari dell’associazione hanno rispolverato una “vecchia amica”, rimasta in cantina negli ultimi cinque anni. Si tratta della pompa idrovora che aveva già accompagnato il gruppo durante le operazioni di pulizia degli scavi archeologici di Largo San Giacomo.

Lo strumento, “donato all’associazione da uno dei nostri primi sostenitori – dicono -, è stato utilizzato per rimuovere centinaia di litri d’acqua accumulatisi nell’area absidale, consentendo di procedere ad una prima pulizia della storica pavimentazione in ciottoli, elemento identitario di questo spazio così significativo per la memoria cittadina”. Le foto dell’intervento mostrano infatti uno scenario critico, con uno spesso strato di fango e melma che nascondeva completamente il basolato.

Obiettivo: stop agli allagamenti e al degrado

L’impegno dei volontari, che hanno lavorato duramente anche con l’ausilio di idropulitrici e pale per rimuovere le erbacce infestanti e i depositi sedimentati nel tempo, mira a una soluzione duratura per la zona. “L’obiettivo condiviso tra Puli-Amo Messina e l’Ente Basilica — spiegano dall’associazione — è quello di affrontare e superare definitivamente la problematica degli allagamenti, restituendo alla collettività un luogo decoroso, accessibile e capace di diventare punto di riferimento per iniziative culturali, artistiche e momenti di aggregazione”.

Le prossime fasi dell’intervento

Secondo il cronoprogramma stabilito, le attività non si fermano qui. Le operazioni proseguiranno infatti nei prossimi giorni con il completamento della pulizia di fino e con le successive fasi di riqualificazione e valorizzazione di questo importante tassello di storia messinese, finalmente liberato dall’incuria.