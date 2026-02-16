 Scuola di Badiazza, la voragine nel cortile causata da un antico pozzo sconosciuto

Scuola di Badiazza, la voragine nel cortile causata da un antico pozzo sconosciuto

Marco Ipsale

Scuola di Badiazza, la voragine nel cortile causata da un antico pozzo sconosciuto

lunedì 16 Febbraio 2026 - 12:01

L'edificio soffre di gravi infiltrazioni piovane, programmata la sigillatura dei soffitti

Una voragine nel cortile e infiltrazioni d’acqua che rendono inagibile l’atrio della scuola “Giuseppe Mauro” di Badiazza. La situazione ha reso necessario il trasferimento temporaneo delle attività didattiche alla scuola di San Michele, dopo pochi giorni in didattica a distanza, per garantire la sicurezza di studenti e personale.

Il cedimento del terreno

L’episodio più allarmante riguarda il cortile della scuola, dove si è aperta una pericolosa depressione del terreno, larga circa un metro e mezzo e profonda quasi due metri. I tecnici hanno accertato che la voragine è stata causata dal cedimento di un antico pozzo, la cui presenza era ignota, situato proprio al di sotto della rampa di accesso per i disabili. L’area è stata subito messa in sicurezza e recintata con pannelli in acciaio per impedire il passaggio.

Le indagini tecniche e i lavori

Oltre al problema strutturale nel cortile, l’edificio soffre di gravi infiltrazioni piovane. Il deterioramento dei lucernari piramidali dell’atrio principale causa continui allagamenti durante le giornate di pioggia. Il Comune ha annunciato l’avvio di indagini geognostiche per studiare la tenuta del suolo e ha già programmato un appalto di manutenzione per la sigillatura dei soffitti.

L’obiettivo è di restituire la scuola di Badiazza entro la fine dell’anno scolastico ma le famiglie attendono risposte certe sui tempi della messa in sicurezza definitiva.

