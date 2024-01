Nuovi orizzonti educativi, l’espansione dei licei a indirizzo sportivo. Uno nascerà a Taormina INTERVISTA

Intervista al dirigente Luigi Napoli, maestro della federazione tennis. Analisi sulle materie, le specificità, le prospettive del percorso e gli sbocchi lavorativi

L’intervista al dirigente scolastico Napoli: “Si parlerà di medicina dello sport, di fisioterapia, di sport di mantenimento e saranno approfondite discipline che tra l’altro porteranno ad avere dei patentini”

di Carmelo Caspanello

Il “Pugliatti” di Taormina introduce il “Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo” con approfondimenti teorici e pratici, preparando gli studenti a molteplici facoltà universitarie e offrendo sbocchi lavorativi. Un’analisi dettagliata sulle materie, le specificità e le prospettive del percorso.

L’orizzonte dei licei a indirizzo sportivo si amplia, annunciando un percorso che suscita interesse nell’ambito dell’istruzione superiore. Dal prossimo anno scolastico, undici istituti scolastici superiori di secondo grado a Messina e provincia vedranno l’attivazione di sedici nuovi indirizzi di studio. Il “Pugliatti” di Taormina avrà il “Liceo scientifico ad indirizzo sportivo”, con sei ore di attività sportiva, sia pratica quanto teorica con degli specialisti. Ma come sono articolate le materie? Quali sono le specificità? E, soprattutto, a quali facoltà universitarie prepara? In questo contesto si inserisce anche lo sbocco lavorativo che offre.

Il nuovo liceo spiegato da un dirigente… maestro di tennis

Siamo andati a trovare il dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore “Pugliatti” di Taormina, il professore Luigi Napoli, che lo sport lo pratica essendo maestro di tennis della federazione italiana e delegato Fitp per la provincia di Enna (in allegato l’intervista integrale). “Nel nuovo liceo scientifico – esordisce il dirigente Napoli – alle materie classiche dell’indirizzo si aggiungeranno sei ore di attività teoriche e pratiche. Si parlerà di medicina dello sport, di fisioterapia, di sport di mantenimento e saranno approfondite discipline che tra l’altro porteranno ad avere dei patentini come, ad esempio, istruttore di nuoto (abbiamo già fatto canoa…). Ed ancora preparatore fisico sportivo, per fare un altro esempio. In tutte le materie, dalla filosofia alla chimica, saranno approfonditi gli aspetti legati allo sport ed alla sua storia. Sono previsti stage, infine, con le quattro università siciliane”. Il dirigente evidenzia che “dopo aver frequentato questo percorso si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria, con un maggiore interesse verso il mondo dello sport in generale, che guarda anche alla medicina sportiva o al management sportivo”.

Nel complesso, l’anno scolastico 2024-2025 in Sicilia vedrà l’implementazione di cinquanta nuovi indirizzi di studio, distribuiti in diverse province: 4 ad Agrigento, 1 nell’Ennese, 4 nel Nisseno, 11 nel Catanese, 6 nel Palermitano, 1 nel Ragusano, 6 nella provincia di Siracusa, 6 in quella di Trapani e 16 in undici scuole del Messinese.

I nuovi indirizzi scolastici a Messina e in provincia

Tra le proposte, a Messina e in provincia, spiccano l’indirizzo “Caim – Cmn e logistica” presso l’Istituto Tecnico “Caio Duilio” in modalità serale e l’indirizzo “Arti ausiliarie professioni sanitarie ottico” presso l’Istituto Tecnico Professionale “Jaci”. L’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” prevede quattro nuovi indirizzi serali, abbracciando campi quali “Elettronica ed elettrotecnica”, “Meccanica, meccatronica ed energia”, “Manutenzione e assistenza tecnica” e “Grafica e comunicazione”.

L’arte e la musica trovano spazio con l’attivazione dell’indirizzo “Grafica” presso l’Istituto di Istruzione superiore “La Farina”, mentre il liceo musicale e coreutico si fa strada all’Istituto di Istruzione Superiore “Maurolico”. Per quanto riguarda l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello”, saranno proposti gli indirizzi “Agricoltura-sviluppo rurale”, “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” e “Articolazione enogastronomia” in modalità serale. Anche gli istituti della provincia partecipano attivamente a questa innovazione. All’ITT “Copernico” di Barcellona, l’indirizzo “Elettrotecnica ed elettronica – articolazione elettrotecnica” sarà attivato in modalità serale. L’Istituto Professionale “Ferrari” di Barcellona proporrà l’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica nel settore industria e artigianato” in modalità serale. Il liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti offrirà l’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”, mentre l’Istituto Superiore Pugliatti di Taormina accoglierà il “liceo scientifico ad indirizzo sportivo”. Infine, l’Istituto Superiore “Merendino” di Capo d’Orlando vedrà l’articolazione “enogastronomia” attivata in modalità serale nella sezione staccata di Brolo.

L’importanza delle nuove offerte per il territorio

L’assessore regionale Turano ha sottolineato l’importanza di queste nuove offerte educative, affermando che rispondono ai bisogni e agli interessi del territorio. Questi indirizzi di studio sono il risultato di una collaborazione tra l’assessorato all’Istruzione, i comuni e l’Ufficio scolastico regionale, con l’obiettivo di fornire percorsi formativi all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze della società e di creare nuove opportunità di lavoro. A SEGUIRE L’INTERVISTA AL DIRIGENTE LUIGI NAPOLI

Carmelo Caspanello