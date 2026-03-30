Nuovi vigili urbani, il primo a firmare: “Soddisfazione per noi ma anche per la città”

Alex Arena è arrivato primo in graduatoria. “Selezione lunga e difficile, mentre mi preparavo sono anche diventato padre”

Il primo dei 98 nuovi vigili urbani a firmare, che è anche primo in graduatoria, è il messinese Alex Arena. “È stata una selezione lunga e difficile, nel frattempo sono anche diventato padre”, racconta emozionato. “È una soddisfazione per noi, per le nostre famiglie, ma anche per la città che aveva bisogno di un rinvigorimento del corpo di Polizia municipale”, ha aggiunto Arena.

Insieme a lui tanti giovani messinesi e non solo. A firmare c’è anche un gruppo di amici di Reggio Calabria. “Ci siamo conosciuti alle selezioni e alla fine siamo anche diventati amici”, raccontano Alessio Crisalli, Davide Crupi ed Emanuele Spanti. “Faremo i pendolari e siamo felici di prestare servizio a Messina. Questo posto di lavoro è stato davvero sudato”, hanno detto.